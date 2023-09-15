Глава Новодвинска Андреев решил сменить сферу деятельности

И тоже по собственному желанию…

Мэр Новодвинска Сергей Андреев обратился в местный горсовет с просьбой о снятии с него полномочий главы города.

Это пост он занимал с 2016 года.

За Андреевым не числится ни громких коррупционных скандалов, ни прочих нелицеприятных вещей. «Хороший мужик» - такое определение чаще всего можно встретить в его адрес.

Наверное, просто устал. Понимаем…

Интрига в том, кто займет его место в городе, осененного заграничной тенью Владимира Крупчака и известного градообразующего предприятия (АЦБК). Тут требуется дипломат высшей квалификации.

Что там осталось в кадровой корзине?