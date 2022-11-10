У Холмогорского округа новый глава из МЧС

Напомним, перед самым Новым годом этот пост покинула Наталья Большакова по принципу – «я устала, я ухожу». Ранее она отказалась выставлять свою кандидатуру на новый срок.
Кресло занял Павел Волосатов из Новодвинска. До этого он занимал небольшую руководящую должность в региональном МЧС.
Его комментарий к новому карьерному повороту был лаконичен:
— Уверен, что моя жизненная позиция и личные убеждения привнесут в жизнь много полезного для жителей Холмогорского муниципального округа!
Решение местного Совета депутатов он назвал "огромным кредитом доверия" в свой адрес.
Ну, а наши наблюдатели снова заговорили об опустевшей кадровой корзине…