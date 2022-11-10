Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У Холмогорского округа новый глава из МЧС

Напомним, перед самым Новым годом этот пост покинула Наталья Большакова по принципу – «я устала, я ухожу». Ранее она отказалась выставлять свою кандидатуру на новый срок.

Кресло занял Павел Волосатов из Новодвинска. До этого он занимал небольшую руководящую должность в региональном МЧС.

Его комментарий к новому карьерному повороту был лаконичен:

 — Уверен, что моя жизненная позиция и личные убеждения привнесут в жизнь много полезного для жителей Холмогорского муниципального округа!

Решение местного Совета депутатов он назвал "огромным кредитом доверия" в свой адрес. 

Ну, а наши наблюдатели снова заговорили об опустевшей кадровой корзине…

 

12 январь 08:11 | : Политика

Главные новости


Рождественское послание митрополита Корнилия
Гимн закуске. Размышления у рождественского стола

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (101)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20