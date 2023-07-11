Глава Архангельска оценил качество ремонта городских дорог

Впечатлениями делится непосредственно Дмитрий Морев:

- Мы начинаем приемку дорог, отремонтированных по нацпроекту БКД. Сегодня вместе с подрядчиками оценили результат на пр. Советских космонавтов, ул. Котласской и ул. Карла Маркса.



Дорожно-строительные работы выполнены в срок, у стройконтроля претензий к подрядчикам нет.



Пр. Советских космонавтов после ремонта из заштатной грунтовой дороги превратился в современную улицу – с тротуарами, парковками, новыми знаками. Он важен для жителей Ломоносовского округа и разгружает параллельные оживленные дороги.



Прошли каждый метр ул. Котласской и отметили, что исполнителю необходимо провести дополнительные работы: устранить два углубления на тротуаре и отсыпать один из заездов к жилым домам, чтобы не было луж.



На ул. Карла Маркса остается лишь нанести разметку на двух парковках. Ремонтировать эту улицу было непросто из-за постоянного трафика и запаркованности. Благодарю всех, кто реагировал на аншлаги с просьбой убрать машины для ремонта участков!



В этом году на дороги Архангельска было направлено порядка 3 млрд. рублей. Это не только ремонт дорог и мостов по нацпроекту, но и строительство пр. Московского, реконструкция ул. Ленина, капремонт Краснофлотского моста.



В целом дорожники потрудились объемно. Проблемный лишь один объект – ул. Гагарина, где стыкуются две задачи: замена теплотрассы и восстановление дорожного полотна и тротуаров. Первая часть уже выполнена, а работа дорожников взята на особый контроль.



