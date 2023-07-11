Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Архангельска оценил качество ремонта городских дорог

Впечатлениями делится непосредственно Дмитрий Морев:

- Мы начинаем приемку дорог, отремонтированных по нацпроекту БКД. Сегодня вместе с подрядчиками оценили результат на пр. Советских космонавтов, ул. Котласской и ул. Карла Маркса.

 Дорожно-строительные работы выполнены в срок, у стройконтроля претензий к подрядчикам нет.

 Пр. Советских космонавтов после ремонта из заштатной грунтовой дороги превратился в современную улицу – с тротуарами, парковками, новыми знаками. Он важен для жителей Ломоносовского округа и разгружает параллельные оживленные дороги.

 Прошли каждый метр ул. Котласской и отметили, что исполнителю необходимо провести дополнительные работы: устранить два углубления на тротуаре и отсыпать один из заездов к жилым домам, чтобы не было луж.

 На ул. Карла Маркса остается лишь нанести разметку на двух парковках. Ремонтировать эту улицу было непросто из-за постоянного трафика и запаркованности. Благодарю всех, кто реагировал на аншлаги с просьбой убрать машины для ремонта участков!

 В этом году на дороги Архангельска было направлено порядка 3 млрд. рублей. Это не только ремонт дорог и мостов по нацпроекту, но и строительство пр. Московского, реконструкция ул. Ленина, капремонт Краснофлотского моста.

 В целом дорожники потрудились объемно. Проблемный лишь один объект – ул. Гагарина, где стыкуются две задачи: замена теплотрассы и восстановление дорожного полотна и тротуаров. Первая часть уже выполнена, а работа дорожников взята на особый контроль.


06 октябрь 14:30 | : Политика / Экономика

Главные новости


"1993". Поцелованный Бытом
Осень в городе не задержится

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (72)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20