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В Архангельске начал работу асфальтовый завод

Открытие предприятия входит в программу ремонта дорог по нацпроекту БКД.

На встречу руководителей города и области с руководством завода пригласили представителей окружных общественных советов Кристину Саблину и Максима Хохулина. В этом году за качеством материалов и ремонта будут пристально следить общественники.

Запас необходимых материалов на лето уже сделан: это щебень, битум, минеральный порошок, присадки. Оборудование завода позволяет производить смеси различного типа – для проезжей части и тротуаров.

 Первый асфальт подрядчик начнет укладывать уже в мае - на ул. Орджоникидзе в Северном округе и Маймаксанском шоссе. Здесь уже идет фрезерование изношенного покрытия. Глава Архангельска проверил ход работ вместе депутатами и представители общественных советов Михаилом Авалиани, Иваном Воронцовым и Денисом Лапиным.

 Дмитрий Морев:

- В этом году мы выбирали подрядчиков для ремонта дорог по нацпроекту БКД через открытые конкурсы. В результате к работе приступили опытные компании. «Севдорстройсервис» до 30 сентября выполнит ремонт трех объектов: ул. Орджоникидзе, Маймаксанского шоссе и ул. Советских космонавтов от ул. Поморской до ул. Розы Люксембург. А «Севзапдорстрой» займется еще тремя улицами – Гагарина, Карла Маркса и Котласской.


27 апрель 14:11 | : Политика / Экономика

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