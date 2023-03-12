В Архангельске начал работу асфальтовый завод

Открытие предприятия входит в программу ремонта дорог по нацпроекту БКД.

На встречу руководителей города и области с руководством завода пригласили представителей окружных общественных советов Кристину Саблину и Максима Хохулина. В этом году за качеством материалов и ремонта будут пристально следить общественники.

Запас необходимых материалов на лето уже сделан: это щебень, битум, минеральный порошок, присадки. Оборудование завода позволяет производить смеси различного типа – для проезжей части и тротуаров.



Первый асфальт подрядчик начнет укладывать уже в мае - на ул. Орджоникидзе в Северном округе и Маймаксанском шоссе. Здесь уже идет фрезерование изношенного покрытия. Глава Архангельска проверил ход работ вместе депутатами и представители общественных советов Михаилом Авалиани, Иваном Воронцовым и Денисом Лапиным.



Дмитрий Морев:

- В этом году мы выбирали подрядчиков для ремонта дорог по нацпроекту БКД через открытые конкурсы. В результате к работе приступили опытные компании. «Севдорстройсервис» до 30 сентября выполнит ремонт трех объектов: ул. Орджоникидзе, Маймаксанского шоссе и ул. Советских космонавтов от ул. Поморской до ул. Розы Люксембург. А «Севзапдорстрой» займется еще тремя улицами – Гагарина, Карла Маркса и Котласской.



