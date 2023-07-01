Дмитрий Морев в Национальном рейтинге мэров

Опубликованы результаты Национального рейтинга глав региональных столиц и городов федерального подчинения Российской Федерации за август-сентябрь 2023 года.

Практически все эксперты отмечают, что на позиции градоначальников повлияли результаты осенних выборов (там, где они проводились), и их персональная вовлеченность в избирательный процесс. Естественно, имеются в виду голоса, полученные «Единой Россией», таковы реалии сегодняшнего дня.

Первые три места в рейтинге занимают: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Алексей Копайгородский (Сочи).

Последние три: Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сагаан-оол (Кызыл), Юсуп Умавов (Махачкала).

Мэр Архангельска Дмитрий Морев на 73 месте.

Комментарий эксперта:

- 10 сентября в Архангельске прошли выборы в городскую думу. Фамилия градоначальника Морева стояла в партийном списке кандидатов от «Единой России», в этом качестве он провёл несколько результативных встреч с избирателями из трудовых коллективов предприятий. В ходе которых, в том числе, задавались вопросы по поводу нашумевшего ареста замглавы по городскому хозяйству Шевцова, и они не остались без ответа. И тут стоит вспомнить, что градоначальник – выходец из спецслужб, где у него наверняка остались связи с бывшими коллегами. То есть, скорее всего, информацией о готовящемся задержании группы коррупционеров он владел, если не принимал в этом консультативного участия (чекистов бывших не бывает). Как итог: «Единая Россия» вернула себе «контрольный пакет» мандатов, утерянный в прошлой каденции. Сам Морев, естественно, остаётся на позиции главы городской администрации, но работать с новым депутатским корпусом ему будет попроще.

В прошедшие два месяца в городе ударными темпами шли работы по благоустройству существующих и созданию новых рекреационных зон что очень волнует большинство горожан – Архангельск никак нельзя назвать зелёным городом. Прошлая администрация очень гордилась мини-парком за кинотеатром «Русь», больше напичканным всякими околоспортивными прибамбасами, чем непосредственно зелёными насаждениями. Однако людям нужен не масштаб одного места отдыха в не самом густонаселённом районе, а количество «зелёных островков» по всему городу. В связи с этим мэр на своих страницах в соцсетях объявил открытое голосование, по результатам которого будут определены приоритеты в этом направлении. Чтобы потом не говорили: «А нам этот сквер на фиг не был нужен».

Переход из лета в осень (на севере это обычно происходит моментально) традиционно приносит архангелогородцам две головные боли – своевременное восстановление централизованного горячего водоснабжения (хотя почти в каждой квартире есть водонагреватель, но – дело принципа) и начало отопительного сезона в жилом секторе. И тут как администрация города, так и его население становятся заложниками «хотелок» монополиста ТГК-2. Причём, если последние легко идут на контакт с администрацией Северодвинска, то к Архангельску у них какое-то особое отношение со знаком минус, на что постоянно жалуются городские депутаты. А рычагов воздействия нет, только через переговоры. В этом году часть районов областной столицы так ничего и не получили ко Дню знаний, сторона подачи ссылалась на «трудноустранимые дефекты» сетей и получила штраф от прокуратуры за перерытый Архангельск. Город замер в ожидании, когда потеплеют в квартирах батареи, ибо осенние холода вплотную приблизились к столице Поморья. Всё сводится к тому, что подобную проблему надо решать законодательно на федеральном уровне, пока же все шишки летят на голову городской администрации.