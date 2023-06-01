Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)

Опубликован Национальный рейтинг мэров за июнь-июль 2023 года.
Политологи отмечают, что ситуацию последних двух месяцев для мэрского корпуса можно охарактеризовать как езду по относительно ровной дороге с немногочисленными, но болезненными ухабами. Причем иногда эти ухабы бывают неожиданными, но чаще – вполне ожидаемыми и прогнозируемыми.
В отдельных случаях должность мэра становится почти «расстрельной». Вплоть до того, что на освободившееся место сложно найти кандидатов, как это было в Чите, где глава города ушел добровольцем на СВО, чтобы таким образом сбить к себе интерес со стороны компетентных органов – людей пришлось уговаривать подавать заявления на конкурс. Но это, как вы понимаете, особый случай.
Итак…
Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Алексей Копайгородский (Сочи).
Последние три: Карим Сагаан-оол (Кызыл), Максим Семенов (Биробиджан), Юсуп Умавов (Махачкала).
Глава Архангельска Дмитрий Морев на 72-м месте. Комментарий эксперта рейтинга:
- Прежде всего хочется отметить результативное участие Дмитрия Морева в предварительном голосовании «Единой России». Понятно, что в случае победы на осенних выборах мандат градоначальника уйдёт следующему номеру в партийном списке. Но сам факт дезавуирует досужие интернет-разговоры о низкой популярности главы Архангельска даже среди своих соратников по партии. Вдобавок Архангельская область вошла в кремлёвский список регионов, где выборы у «Единой России» ожидаются далеко не простыми. В такой ситуации партия не рискнёт экспериментировать с сомнительными кандидатурами.
Лето, как известно, – время цвести и зеленеть, чему Морев из года в год уделяет особое внимание. Один из приоритетных исполнителей этого приятного муниципального заказа – питомник зелёных насаждений «Садовод», выбранный администрацией, кстати, по рекомендации самих архангелогородцев. В списке заказа – берёзы, клёны, рябина, многие виды кустарника, а также деревья хвойных пород, пользующиеся особой любовью горожан. Высажены они будут не только в местах релаксации и прогулок, но и вдоль дорог и в районах новостроек. Народу трудно угодить: то жалуются на медленные темпы переселения из ветхого жилья, что напрямую зависит от темпов исполнения соответствующей федеральной программы и прихода денег в регион, а то сразу –«каменные джунгли».
Кстати, насчёт «джунглей деревянных». За это лето планируется снести 48 расселённых деревянных домов, это – уже зона ответственности городской администрации. И ответственности серьёзной: в городе чуть ли не каждую неделю возникают пожары, речь идёт о жизни и здоровье людей. Причины разные – от спланированных поджогов до детских шалостей. А у детишек руки тянутся руки к спичкам тогда, когда они видят что-нибудь деревянное и бесхозное. Немаловажный нюанс: градоначальнику удаётся заключать договоры с подрядчиками, которые выполняют демонтаж на безвозмездной основе. Взамен предприниматели получают вторичные стройматериалы, что компенсирует затраты на технику и зарплаты сотрудникам. Стараясь сохранить брус и доски, подрядчики выполняют работу максимально аккуратно, что имеет значение для жителей соседних домов. При других главах администрации Архангельска подобные практики имели единичные примеры.
К знаковым культурным событиям этого лета можно отнести проведение на городских площадках 3-го Архангельского фестиваля «Белый июнь». Уже не только книжного, как изначально задумывалось, но и кулинарного, и музыкального, и прикладного творчества. Градоначальник Морев тоже побывал (и не один раз) и даже попробовал. Говорит, понравилось.
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