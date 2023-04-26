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Дмитрий Морев в Национальном рейтинге мэров

Опубликован Национальный рейтинг мэров столиц субъектов Российской Федерации за апрель-май 2023 года.

Политологи отмечают, что деятельность мэров областных центров невозможно рассматривать без их взаимодействия с главами регионов, потому что городские главы работают, как правило, в сцепке с губернаторами, чем сцепка крепче, тем жизнь лучше. Если взаимодействия нет, это плохо отражается на развитии города, бюджете и его жителях.

Впрочем, ряд экспертов обращают внимание на то, что большинство градоначальников столиц регионов находятся как бы в тени губернаторов, фактически выполняя функции министров на закрепленной за ними территории. Такое положение принижает их статус в глазах населения.

Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Алексей Копайгородский (Сочи).

Последние три: Максим Семенов (Биробиджан), Карим Сагаан-оол (Кызыл), Юсуп Умавов (Махачкала).

Глава Архангельска Дмитрий Морев на 66-м месте.

Комментарий эксперта рейтинга:

- В середине мая Дмитрий Морев посетил Минск, с одним из районов которого (Октябрьским) Архангельск год назад заключил договор о дружбе и сотрудничестве. Октябрьский – как «спальный», так и промышленный район, в столице Белоруссии это прекрасно совмещается. Собственно, эти две позиции и интересовали архангельского градоначальника, пригласившего с собой в визит директоров ведущих МУПов. Делегация посетила школу на 1 100 мест и внимательно осмотрела её обустройство. Возможно, что-то пригодится и для новой архангельской школы – гиганта (по местным меркам), которая открывается 1 сентября этого года. Попутно были заключены договоры о проведении в Архангельске локальных ярмарок белорусских товаров и, конечно, участии местных производителей в Маргаритинке (крупнейшем выставочно-ярмарочном мероприятии Архангельской области). Чем интересен сам факт такого визита – глава города сам выстраивает внешнеэкономические отношения, без строгого регионального кураторства.

Сразу после празднования Дня Победы в столице Поморья начался новый этап благоустройства знакового места – территории у Вечного огня, что рядом с набережной Северной Двины. До этого была заменена облицовка постамента, установлена современная система освещения, уложена тротуарная плитка. Сейчас начался самый сложный этап — замена всех бетонных плит. И тут надо учитывать, что место не только мемориальное, но и одна из любимых локаций горожан при летней релаксации. Заодно в общий план благоустройства данной территории вошёл ремонт фасадов близстоящих домов, дабы избежать внешней видовой дисгармонии.

Из экономики. Наконец-то в Архангельске открылся не новый торговый центр, а промышленное предприятие — асфальтовый завод, который прекрасно впишется в программу ремонта дорог по нацпроекту БКД. С дорогами в городе известные проблемы, чем-то их надо ремонтировать, тем более что деньги на это выделяются как из регионального, так и из федерального бюджетов. Условия жизни на севере таковы, что асфальта много не бывает.

А ещё Дмитрий Морев в честь своего «экватора» (половины мэрского срока) дал первую пресс-конференцию для СМИ, до этого он общался с отдельными журналистами. Рассказал всё, как есть. Например, что строительство городского аквапарка подвисло из-за неготовности инвестора вкладывать такие большие деньги (считает вероятную прибыль), и что стационарный цирк вряд ли появится по причине своей нерентабельности и отсутствия желания у «Росцирка», и придётся обходиться шапито. И пусть это будут самые большие неприятности, которые мы как-нибудь переживём.  

31 май 08:22 | : Горячая тема / Политика

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