В Архангельске идет модернизация пешеходной зоны. Список объектов

Городская администрация определилась со списком перекрестков, где вводится пешеходная фаза. Более того, на ряде светофоров установим дополнительные секции со стрелкой и «лунным» пешеходом – это для столицы Поморья новшество.



Законодательство обязывает вводить отдельные интервалы для пешеходов на перекрестках со светофорами, где интенсивность транспорта высокая. На менее загруженных - применять дополнительную секцию, которая напоминает водителю: на перекрестке нет пешеходной фазы и необходимо при повороте уступить пешеходу дорогу.



Дмитрий Морев ответил скептикам: «Из комментариев в соцсетях я вижу, что горожане по-разному относятся к пешеходным фазам. Но есть факт: по данным ГИБДД на перекрестках, где организовано разделение потоков, случаи наезда на пешеходов прекратились. И есть обязанность администрации города по исполнению ГОСТа».



Специалисты департамента транспорта совместно с ГИБДД обследовали регулируемые перекрестки. Решено ввести пешеходную фазу на следующих участках:



1. пр. Троицкий-ул. Карла Либкнехта

2. пр. Троицкий-ул. Логинова

3. наб. Северной Двины-Розы Люксембург

4. пр. Обводный канал-ул. Гайдара

5. пр. Обводный канал-ул. Розы Люксембург

6. пр. Обводный канал-ул. Поморская

7. пр. Советских Космонавтов-ул. Воскресенская

8. пр. Троицкий-ул. Серафимовича

9. пр. Ленинградский-ул. Касаткиной

10. пр. Московский-ул. Октябрят

11. Наб. Северной Двины - ул. Поморская

12. пр. Ленинградский - ул. Никитова

13. пр. Ленинградский - ул. Революции

14. пр. Ломоносова - ул. Розы Люксембург

15. пр. Московский - ул. Стрелковая

16. пр. Обводный Канал - ул. Логинова

17. пр. Обводный канал-ул. Садовая

18. пр. Советских Космонавтов-ул. Комсомольская

19. пр. Советских Космонавтов-ул.Поморская

20. пр. Советских Космонавтов-ул.Садовая

21. пр. Троицкий-ул. Попова

22. пр. Троицкий-ул. Шубина

23. ул. Адмирала Кузнецова - ул. Кедрова

24. ул. Кировская - ул. Химиков

25. ул. Советская - ул. Кедрова

26. ул. Советская - ул. Красных Партизан

27. пр. Ломоносова - ул. Вологодская

28. пр. Ломоносова - ул. Гайдара

29. пр. Ломоносова - ул. Карла Маркса

30. пр. Ломоносова - ул. Логинова

31. пр. Ломоносова - ул. Поморская

32. пр. Ломоносова - ул. Садовая

33. пр. Ломоносова - ул. Шубина

34. пр. Троицкий - ул. Гагарина

35. ул. Советская - пл. Терехина

36. ул. Советская - ул. Маяковского

37. ул. Тимме-ул. 23 Гвардейской Дивизии

38. просп. Троицкий-ул. Комсомольская.



Дополнительную бело-лунную секцию светофора установим на светофорах:



1. Наб. Северной Двины - ул. Урицкого

2. Наб. Северной Двины - ул. Выучейского

3. пр. Ленинградский - ул. Ленина

4. пр. Ленинградский - ул. Коммунальная

5. пр. Ленинградский - ул. Павла Усова

6. пр. Ленинградский - ул. Чкалова

7. пр. Московский - ул. Смольный Буян

8. пр. Обводный канал - ул. Бадигина

9. пр. Обводный канал - ул. Гагарина

10. пр. Обводный канал - ул. Комсомольская

11. пр. Обводный канал - ул. Попова

12. пр. Советских Космонавтов - ул. Гагарина

13. пр. Советских Космонавтов - ул. Попова

14. пр. Советских Космонавтов - ул. Шубина

15. пр. Советских Космонавтов- ул. Выучейского

16. пр. Троицкий - ул. Суворова

17. ул. 23 Гвардейской дивизии - пр. Дзержинского

18. ул. Мостовая-Маймаксанское шоссе

19. ул. Розы Шаниной - ул. Урицкого

20. ул. Советская - ул. Адм. Кузнецова

21. ул. Теснанова - Окружное шоссе

22. ул. Теснанова - пр. Сибиряковцев

23. ул. Тимме - ул. Нагорная.



Завершить весь объем работ планируем до 30 апреля.



