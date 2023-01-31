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В Архангельске идет модернизация пешеходной зоны. Список объектов

Городская администрация определилась со списком перекрестков, где вводится пешеходная фаза. Более того, на ряде светофоров установим дополнительные секции со стрелкой и «лунным» пешеходом – это для столицы Поморья новшество.

 Законодательство обязывает вводить отдельные интервалы для пешеходов на перекрестках со светофорами, где интенсивность транспорта высокая. На менее загруженных - применять дополнительную секцию, которая напоминает водителю: на перекрестке нет пешеходной фазы и необходимо при повороте уступить пешеходу дорогу.

 Дмитрий Морев ответил скептикам: «Из комментариев в соцсетях я вижу, что горожане по-разному относятся к пешеходным фазам. Но есть факт: по данным ГИБДД на перекрестках, где организовано разделение потоков, случаи наезда на пешеходов прекратились. И есть обязанность администрации города по исполнению ГОСТа».

 Специалисты департамента транспорта совместно с ГИБДД обследовали регулируемые перекрестки. Решено ввести пешеходную фазу на следующих участках:

 1. пр. Троицкий-ул. Карла Либкнехта
 2. пр. Троицкий-ул. Логинова
 3. наб. Северной Двины-Розы Люксембург
 4. пр. Обводный канал-ул. Гайдара
 5. пр. Обводный канал-ул. Розы Люксембург
 6. пр. Обводный канал-ул. Поморская
 7. пр. Советских Космонавтов-ул. Воскресенская
 8. пр. Троицкий-ул. Серафимовича
 9. пр. Ленинградский-ул. Касаткиной
 10. пр. Московский-ул. Октябрят
 11. Наб. Северной Двины - ул. Поморская
 12. пр. Ленинградский - ул. Никитова
 13. пр. Ленинградский - ул. Революции
 14. пр. Ломоносова - ул. Розы Люксембург
 15. пр. Московский - ул. Стрелковая
 16. пр. Обводный Канал - ул. Логинова
 17. пр. Обводный канал-ул. Садовая
 18. пр. Советских Космонавтов-ул. Комсомольская
 19. пр. Советских Космонавтов-ул.Поморская
 20. пр. Советских Космонавтов-ул.Садовая
 21. пр. Троицкий-ул. Попова
 22. пр. Троицкий-ул. Шубина
 23. ул. Адмирала Кузнецова - ул. Кедрова
 24. ул. Кировская - ул. Химиков
 25. ул. Советская - ул. Кедрова
 26. ул. Советская - ул. Красных Партизан
 27. пр. Ломоносова - ул. Вологодская
 28. пр. Ломоносова - ул. Гайдара
 29. пр. Ломоносова - ул. Карла Маркса
 30. пр. Ломоносова - ул. Логинова
 31. пр. Ломоносова - ул. Поморская
 32. пр. Ломоносова - ул. Садовая
 33. пр. Ломоносова - ул. Шубина
 34. пр. Троицкий - ул. Гагарина
 35. ул. Советская - пл. Терехина
 36. ул. Советская - ул. Маяковского
 37. ул. Тимме-ул. 23 Гвардейской Дивизии
 38. просп. Троицкий-ул. Комсомольская.

 Дополнительную бело-лунную секцию светофора установим на светофорах:

 1. Наб. Северной Двины - ул. Урицкого
 2. Наб. Северной Двины - ул. Выучейского
 3. пр. Ленинградский - ул. Ленина
 4. пр. Ленинградский - ул. Коммунальная
 5. пр. Ленинградский - ул. Павла Усова
 6. пр. Ленинградский - ул. Чкалова
 7. пр. Московский - ул. Смольный Буян
 8. пр. Обводный канал - ул. Бадигина
 9. пр. Обводный канал - ул. Гагарина
 10. пр. Обводный канал - ул. Комсомольская
 11. пр. Обводный канал - ул. Попова
 12. пр. Советских Космонавтов - ул. Гагарина
 13. пр. Советских Космонавтов - ул. Попова
 14. пр. Советских Космонавтов - ул. Шубина
 15. пр. Советских Космонавтов- ул. Выучейского
 16. пр. Троицкий - ул. Суворова
 17. ул. 23 Гвардейской дивизии - пр. Дзержинского
 18. ул. Мостовая-Маймаксанское шоссе
 19. ул. Розы Шаниной - ул. Урицкого
 20. ул. Советская - ул. Адм. Кузнецова
 21. ул. Теснанова - Окружное шоссе
 22. ул. Теснанова - пр. Сибиряковцев
 23. ул. Тимме - ул. Нагорная.

 Завершить весь объем работ планируем до 30 апреля.


09 март 14:42 | : Политика

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