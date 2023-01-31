В Архангельске идет модернизация пешеходной зоны. Список объектов

Городская администрация определилась со списком перекрестков, где вводится пешеходная фаза. Более того, на ряде светофоров установим дополнительные секции со стрелкой и «лунным» пешеходом – это для столицы Поморья новшество.
Законодательство обязывает вводить отдельные интервалы для пешеходов на перекрестках со светофорами, где интенсивность транспорта высокая. На менее загруженных - применять дополнительную секцию, которая напоминает водителю: на перекрестке нет пешеходной фазы и необходимо при повороте уступить пешеходу дорогу.
Дмитрий Морев ответил скептикам: «Из комментариев в соцсетях я вижу, что горожане по-разному относятся к пешеходным фазам. Но есть факт: по данным ГИБДД на перекрестках, где организовано разделение потоков, случаи наезда на пешеходов прекратились. И есть обязанность администрации города по исполнению ГОСТа».
Специалисты департамента транспорта совместно с ГИБДД обследовали регулируемые перекрестки. Решено ввести пешеходную фазу на следующих участках:
1. пр. Троицкий-ул. Карла Либкнехта
2. пр. Троицкий-ул. Логинова
3. наб. Северной Двины-Розы Люксембург
4. пр. Обводный канал-ул. Гайдара
5. пр. Обводный канал-ул. Розы Люксембург
6. пр. Обводный канал-ул. Поморская
7. пр. Советских Космонавтов-ул. Воскресенская
8. пр. Троицкий-ул. Серафимовича
9. пр. Ленинградский-ул. Касаткиной
10. пр. Московский-ул. Октябрят
11. Наб. Северной Двины - ул. Поморская
12. пр. Ленинградский - ул. Никитова
13. пр. Ленинградский - ул. Революции
14. пр. Ломоносова - ул. Розы Люксембург
15. пр. Московский - ул. Стрелковая
16. пр. Обводный Канал - ул. Логинова
17. пр. Обводный канал-ул. Садовая
18. пр. Советских Космонавтов-ул. Комсомольская
19. пр. Советских Космонавтов-ул.Поморская
20. пр. Советских Космонавтов-ул.Садовая
21. пр. Троицкий-ул. Попова
22. пр. Троицкий-ул. Шубина
23. ул. Адмирала Кузнецова - ул. Кедрова
24. ул. Кировская - ул. Химиков
25. ул. Советская - ул. Кедрова
26. ул. Советская - ул. Красных Партизан
27. пр. Ломоносова - ул. Вологодская
28. пр. Ломоносова - ул. Гайдара
29. пр. Ломоносова - ул. Карла Маркса
30. пр. Ломоносова - ул. Логинова
31. пр. Ломоносова - ул. Поморская
32. пр. Ломоносова - ул. Садовая
33. пр. Ломоносова - ул. Шубина
34. пр. Троицкий - ул. Гагарина
35. ул. Советская - пл. Терехина
36. ул. Советская - ул. Маяковского
37. ул. Тимме-ул. 23 Гвардейской Дивизии
38. просп. Троицкий-ул. Комсомольская.
Дополнительную бело-лунную секцию светофора установим на светофорах:
1. Наб. Северной Двины - ул. Урицкого
2. Наб. Северной Двины - ул. Выучейского
3. пр. Ленинградский - ул. Ленина
4. пр. Ленинградский - ул. Коммунальная
5. пр. Ленинградский - ул. Павла Усова
6. пр. Ленинградский - ул. Чкалова
7. пр. Московский - ул. Смольный Буян
8. пр. Обводный канал - ул. Бадигина
9. пр. Обводный канал - ул. Гагарина
10. пр. Обводный канал - ул. Комсомольская
11. пр. Обводный канал - ул. Попова
12. пр. Советских Космонавтов - ул. Гагарина
13. пр. Советских Космонавтов - ул. Попова
14. пр. Советских Космонавтов - ул. Шубина
15. пр. Советских Космонавтов- ул. Выучейского
16. пр. Троицкий - ул. Суворова
17. ул. 23 Гвардейской дивизии - пр. Дзержинского
18. ул. Мостовая-Маймаксанское шоссе
19. ул. Розы Шаниной - ул. Урицкого
20. ул. Советская - ул. Адм. Кузнецова
21. ул. Теснанова - Окружное шоссе
22. ул. Теснанова - пр. Сибиряковцев
23. ул. Тимме - ул. Нагорная.
Завершить весь объем работ планируем до 30 апреля.