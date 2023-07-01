В Архангельске реготделение "Единой России" решило важные кадровые вопросы

Состоялось заседание президиума политического совета Архангельского регионального отделения партии

Прежде всего, секретарь реготделения, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подвел итоги прошедшей избирательной кампании, обозначив результаты «Единой России», как беспрецедентные. Так, лидер единороссов региона отметил, что всего на региональных выборах, прошедших 10 сентября замещалось 129 мандатов. 47 из них – в областном парламенте. Причем, на участие в выборах поступило 506 заявлений, а это значит, что уровень конкуренции на выборах в Облсобрание составил более 10 человек на один мандат. В результате по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 50,18% (на 18,59% больше, чем в 2018 году) голосов избирателей, что дало ей право на 15 мандатов. Еще 21 кандидат войдет во фракцию «Единой России» в региональном парламенте по результатам выборов в одномандатных округах.

Таким образом, в VIII созыве Архангельского областного Собрания партия будет представлена 36 депутатами. Большинство «Единой России» составило 77 % от общего числа депутатов.

Не менее впечатляющие результаты единороссов и на выборах в Архангельскую городскую Думу. Здесь на 30 депутатских мандатов претендовали 300 человек. В итоге по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 49,11% (на 21,7% больше, чем в 2018 году) и получила 10 мест в гордуме. Еще 13 мандатов обеспечили партии кандидаты-одномандатники. Так, у «Единой России» и в городской Думе преобладающее большинство - также 77%.

Кроме того, Александр Цыбульский отметил, что 10 сентября прошли выборы в представительные органы муниципальных образований, в ходе которых замещалось 52 мандата. По их результатам «Единая Россия» набрала 71,1% голосов избирателей и взяла 37 мандатов.

- Партийное большинство сформировано везде. В Котласе - это 11 из 20 депутатов, а в Приморском муниципальном округе - 18 из 21 депутата. Такие результаты являются беспрецедентно высокими. Как вы знаете, простых избирательных кампаний в истории не бывает, и прошедшая не стала исключением. Но несмотря на все трудности, благодаря большой организационной и разъяснительной работе, которую проводили местные отделения партии, наши кандидаты, мы успешно справились с задачами избирательной кампании и значительно укрепили лидерские позиции партии «Единая Россия» в Архангельской области.

Я благодарю жителей области за доверие, оказанное нашей партии, и уверен, что избранные депутаты будут достойно представлять интересы жителей в законодательных и представительных органах власти, - обратился к коллегам Александр Цыбульский.

Его поддержал член президиума политического совета партии Евгений Ухин, отметив командную работу единороссов на прошедших выборах. Особо выделил организацию работы Штаба общественной поддержки и отдельно отметил результаты выборов в Архангельскую городскую Думу, где «Единая Россия» значительно упрочила позиции по сравнению с прошлой избирательной кампанией.

Рассмотрели члены президиума политсовета также организационные вопросы, связанные с созданием фракций в Облсобрании и гордуме и выдвинули кандидатуры на ключевые должности. Их партийцы определили тайным голосованием, как того требует Устав партии.

Так, на пост председателя Архангельского областного Собрания депутатов «Единая Россия» предлагает действующего спикера Екатерину Прокопьеву, а ее заместителями - Игоря Чеснокова и Александра Короля. На должность председателя Архангельской городской Думы фракция предложит кандидатуру Ивана Воронцова, Котласской городской Думы – Эдуарда Бресселя, Собрания депутатов Приморского округа – Александра Авилова.

Кроме того, определил президиум и кандидатуры, которые будут предложены на посты руководителей комитетов регионального парламента. Здесь, Екатерина Прокопьева предложила пересмотреть функции ряда комитетов и в новом созыве сформировать их десять вместо существующих 11-ти. В частности, предлагается комитет по законодательству и вопросам местного самоуправления разделить, чтобы создать комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам и комитет по вопросам местного самоуправления и развитию институтов гражданского общества. В качестве руководителя первого предложена кандидатура Александра Фролова, второго – Игоря Чеснокова.

На должность председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике единороссы предлагают кандидатуру Игоря Годзиша; по строительству, топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ – Виктора Зари; культурной политике, образованию и науке, туризму и спорту – Ольги Витковой; по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии – Александра Дятлова; по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре – Евгения Ухина; по социальной политике и здравоохранению – Сергея Эммануилова, по этике и регламенту – Дмитрия Семушина. На должность председателя комитета по собственности и предпринимательству единороссы кандидатуры не выдвинули.

Также определился президиум политсовета реготделения «Единой России» с кандидатурой своего представителя от Архангельской области в Совет Федерации Федерального Собрания РФ: Единогласно поддержали кандидатуру Ивана Новикова.

Как пояснила председатель Облсобрания Екатерина Прокопьева, накануне установочной сессии своих кандидатов на ключевые должности в парламенте выдвигают все политические партии и объединения.



