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В Архангельской области голосуют последние сознательные избиратели

Последний шанс отдать голос за своего кандидата. Этой возможностью воспользовались многие депутаты, активисты и общественники Архангельской области

Сегодня – основной, единый день голосования. По всей стране проходят выборы регионального и местного значения. 

Своим избирательным правом в Архангельской области на 15.00 воспользовалось более 166 тыс. жителей (19,76%). Это те, кто проголосовал традиционным способом. Почти 44 тыс. людей проголосовали с помощью электронных устройств дистанционно. Их число составило 89% от заявившихся на ДЭГ. 

Руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков проголосовал на избирательном участке в своей родной деревне Наводово.

«На выборах в региональный парламент и представительные органы муниципальных образований «Единая Россия» ставит своей главной целью сформировать фракции политического большинства. Это политическая задача номер один, которая будет определять развитие региона на следующие пять лет», - отметил парламентарий.

Депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов и депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков проголосовали на избирательном участке № 46.

В течение всего лета команда депутата Фролова пообщалась со многими жителями Архангельска и лично ознакомились с проблемами дворов и общественных территорий.

«Невозможно не заметить, как в регионе строятся и ремонтируются школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, начали преображаться наши дворы, благодаря федеральной программе по благоустройству появилось много красивых и комфортных парковых и общественных зон. Поэтому я голосую за развитие Архангельской области», - отметил Александр Фролов.

Свой голос на выборах Архангельской городской думы и областного собрания депутатов отдал директор ГТРК «Поморье» Сергей Николаев и активист, член общественного совета Соломбальского округа Аркадий Пороховник.

«Выборы всегда дают старт новому витку не только в политической жизни страны, региона города, но в общественной - дальнейшему диалогу с северянами, архангелогородцам.

Сегодня пришёл и как неравнодушный гражданин России проголосовал за продолжение положительных изменений в нашем динамично развивающемся мире», - прокомментировал Аркадий Пороховник.

Депутат Архангельского областного Собрания, главный врач Первой городской больницы Архангельска Сергей Красильников принял участие в дистанционном электронном голосовании.

«Дистанционное электронное голосование достаточно удобная вещь. В силу большой загруженности и ненормированного рабочего дня мне легче выкроить пять минут и отдать голос со своего рабочего места в перерыве между встречами и общением с пациентами и персоналом подведомственного учреждения.

А свой выбор я делал за продолжение реальных дел, которыми, в частности, и сам занимаюсь и в округе, и на рабочем месте», - рассказал парламентарий.

Член Общественного совета Октябрьского округа Елена Доценко проголосовала на избирательном участке вместе с мужем.

«Главные позитивные изменения, которые я вижу, в том, что гражданам дается на голосование не один, а три дня и внедряется дистанционное электронное голосование, оно позволяет тем людям, которые используют современные технологии, делать это в удобное время вне зависимости от своего местонахождения», - рассказала Елена Доценко.

Успеть прийти на свой избирательный участок или проголосовать дистанционно можно сегодня до 20 часов.


10 сентябрь 18:04 | : Политика

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