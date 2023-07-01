Избирательные участки Архангельска посетили вип-персоны

Елена Вторыгина, Екатерина Прокопьева и Александр Дятлов выполнили свой гражданский долг

В процедуре голосования принял участие депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов. Он посетил избирательный участок, расположенный в 28 школе Северодвинска.

«Каждый голос значим и важен. Подхожу к этому вопросу со всей ответственностью, поскольку понимаю, то, что от нашего выбора зависит дальнейшее развитие и будущее Поморья.

Свой выбор сделал, призываю северян проявить неравнодушие в этом вопросе и обязательно посетить избирательные участки», - резюмировал Александр Дятлов.

Екатерина Прокопьева также проголосовала на выборах в Архангельское областное Собрание депутатов.

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева (фракция «Единая Россия») вместе с дочерью побывала на избирательном участке №60, который находится в здании средней школы №45 г. Архангельска.

«От людей, которые войдут в новый состав областного Собрания депутатов, зависит дальнейшее развитие региона, в том числе меры поддержки экономики и северян. И я не сомневаюсь, что жители Поморья выберут тех, кто способен на это не на словах, а на деле и готов нести ответственность за будущее родного края», – сказала Екатерина Прокопьева.

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина также приняла участие в процедуре голосования.

«Эти выборы проходят в сложное время: продолжается специальная военная операция. Это справедливая миссия спасения русского мира, сохранения России и наших главных ценностей, за которые сражались и погибали наши предки в годы Великой Отечественной войны.

Считаю, что участие в выборах сегодня - это подтверждение нашей приверженности курсу президента России Владимира Владимировича Путина как национального лидера. Поэтому сейчас важно каждому из нас проявить гражданскую волю, показать всему миру, что мы – сплочённый народ и нас не победить. Лично я голосую за тех, кто уже сегодня работает на развитие и обустройство наших городов и сел, создают рабочие места, сохраняют духовное начало Русского Севера, совершенствуют образование и медицину. Надо помнить, что позитивные перемены зависят от каждого из нас!», - обратилась Елена Вторыгина к жителям Архангельской области.

В течение трех дней, с 8 по 10 сентября жители Поморья могут традиционно проголосовать на избирательных участках или впервые сделать это дистанционно, с помощью электронного голосования при условии предварительной регистрации.