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Леонид Таскаев: Я ухожу, но моя команда продолжит работу

Исключенный из рядов КПРФ депутат АОСД Леонид Таскаев не стал баллотироваться на новый срок, но обещает продолжать работать на благо региона. В связи с таким решением он написал следующее заявление:

- Уважаемые земляки!

 Уже со следующего понедельника начнутся полномочия депутатов нового созыва Архангельского областного Собрания, в котором вы, скорей всего, увидите большинство фамилий, печально знакомых и опостылевших в этом и предыдущих созывах АОСД.

 Думаем, что многие из Вас удивятся, не увидев в списках партий, позиционирующих себя как «оппозиционные», представителей нашей Команды. Людей, которые предыдущие на протяжении VII созыва АОСД стояли на защите прав и свобод северян в их битве с алчностью, стяжательством и откровенной дуростью региональной чиновничьей братии. На этом пути нам действительно удалось сплотить подлинно оппозиционных активистов и неравнодушных северян.

Наши товарищи, будучи в каждом районе области, стояли каждый – на своём рубеже – профессиональном, социальном, экологическом и, конечно же, политическом. Своей задачей в этом созыве мы ставили не только защиту интересов наших земляков, но и демонстрацию альтернативных возможностей по улучшению, а то и коренному изменению жизни северян в лучшую сторону, возможному даже в существенно ограниченных условиях. Недаром наш лозунг: #Альтернатива_есть! ныне пытаются присвоить себе разные малограмотные и невежественные прохиндеи.

 Отдельно стоит отметить низкий уровень компетентности «топов» регионального чиновничества, вскрывшийся в эти пять лет. В конце 2000-х в ходу был хороший афоризм: «В советское время КПСС извинялась, перед людьми, что смогла выполнить лишь 80% плана Правительства, сейчас гордятся тем, что выполнили едва ли 20%». В Архангельской области этот показатель, как вы сами можете видеть, не столь оптимистичен. Особенно, по качеству сделанного.

Было бы наивно полагать, что при таких «талантах» чиновников выборы могут быть по-настоящему конкурентными, ведь даже призрачный намек на конкуренцию «сносит» кандидатов партии власти с пьедестала. Это нагляднейшим образом подтверждает драма, развернувшаяся в Хакасии, где несмотря на федеральный ресурс кандидат-единоросс сошел с «дистанции» к губернаторскому креслу, убедительно продемонстрировав неконкурентоспособность партии власти в регионе, где есть альтернатива.

 Как показала практика, в условиях, когда результаты выборов определяет и легитимизирует админресурс в виде бюджетников и других зависимых от решений чиновников групп граждан, приход на избирательные участки неконтролируемого властью количества жителей, ранее на выборах не голосовавших, делает их исход непредсказуемым и крайне плачевным. Именно это произошло в 2018 году, когда северяне поверили в возможность конкурентных выборов в АОСД, именно этого чиновники любой ценой не допустят в 2023 году.

Не станем лукавить, сказав, что действительно вели переговоры с некоторыми «политическими партиями», представленными в Архангельской области, с целью проведения эффективной и слаженной избирательной кампании, полагая, что хоть кто-то из них реально заинтересован в реализации того, о чем говорят северянам. Задел получился настолько перспективный (согласно соцопросам и иным замерам), что региональные партийные боссы и их подпевалы банально сдрейфили.

Чиновники, от бессильной злобы скрипящие зубами при упоминании нашей Команды, использовали все доступные механизмы: от угроз до посулов, лишь бы не допустить наших представителей до возможности разбить на голову любых претендентов на выборном поприще.

Здесь не будет призывов поддержать какую-либо партию или кандидата на грядущих выборах. Мы не хотим разделять ответственность за решения, которые допущенные до распределения мандатов кандидаты будут принимать в следующем созыве областного Собрания. В условиях многодневного и дистанционного голосования по кандидатурам, прошедшим жесточайший отбор на управляемость и лояльность областной администрации, участие в выборах жителей Поморья, в принципе, не требуется.

В преддверии выборов президента областные чиновники выжгли даже намек на любую конструктивную оппозицию в регионе, по сути, превратив региональные отделения допущенных к выборам политических партий в марионеточные филиалы партии власти. Позиции тех, кто перед электоральными событиями пытается убедить северян в своей независимости и оппозиционности, удивительно схожи (можно даже сказать – идентичны) с позицией чиновников. Вы видели это в Рикасихе, на Шиесе; видите в Коряжме и Няндоме; увидите еще не раз, когда депутаты всех партий будут голосовать по указке сверху, жертвуя интересами северян в угоду сиюминутным хотелкам отдельных чиновников; когда с экранов телевизоров и страниц газет эта псевдооппозиция будет оправдывать принятие любых непопулярных, откровенно бредовых или губительных решений. Поскольку именно отсутствие реальной конкуренции – единственное условие, при котором «вместе ОНИ сильнее».

 К чему приведут срежиссированные выборы? К тому, чего больше всего боятся чиновники разных мастей – к ещё большему сомнению в легитимности выборных процессов у подавляющего большинства населения.

Что же остаётся делать честным гражданам в такой ситуации, когда все законные возможности для влияния населения на действующую власть самой этой властью нещадно купируются? Совет прост, как и сто с лишним лет назад – укреплять горизонтальные связи: ТСЖ, ТОСы, конечно же, профсоюзы, экологические движения и т.п. Важно осознавать нашу область – нашим ДОМОМ, активно участвовать в борьбе за защиту своих гражданских и трудовых прав. Сегодня любая форма гражданской самоорганизации ценна. Ценна своим НЕравнодушием к происходящему, ценна высоким уровнем сознательности и понимания простой истины – нашу землю, область, страну мы не наследуем нашим детям, а берём у них взаймы. Не отстраняйтесь, земляки! Помните: ваша хата не с краю, ваша хата – на очереди.

 Мы искренне благодарны вам, друзья, за поддержку и оказанное доверие на Шиесе и на многочисленных митингах, где мы стояли с Вами плечом к плечу; на всех публичных мероприятиях, где наши голоса звучали в унисон, в попытках достучаться до упорствующих чинуш; за ваши репосты и отклики, заполнявшие информационный вакуум, столь удобный «оглохшим» чиновникам; за все те моменты, в которых Вы выбирали правду вместо оголтелой пропаганды…

Впереди нашу страну и наше общество ждут не самые лёгкие времена. Это закон Истории, её беспристрастное Колесо лишь набирает ход. Людям же останется только одно – самоорганизация. Друзья, не падайте духом и не вешайте нос. Север мудр и помнит всё! Не за горами то время, когда Русский Север скажет своё Слово. И наша Команда в этот момент будет рядом с Вами.

06 сентябрь 08:18 | : Политика

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