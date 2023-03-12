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Пятиклассников Архангельска завлекают в политику

Это стало модным – сызмальства знакомить детей с тяжелым депутатским трудом. Наглядную агитацию с эффектом личного присутствия ведут сами народные избранники, водя экскурсантов по чертогам исполнительной власти различных уровней.

Впрочем, до недавнего времени это касалось старшеклассников. Мария Харченко (ЛДПР) проводит «парламентские» уроки для 10-11-хх, вице-спикер АрхГорДумы Александр Гревцов (КПРФ) работает с подсознанием учеников 8-го класса.

Исключенный из рядов КПРФ депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев вплотную приблизился к начальной школе. Вот его рассказ:

- Для пятиклассников одной из архангельских школ неделя началась с увлекательного знакомства с высшим представительным органом государственной власти в регионе

Совершенствуя формат работы с маленькими северянами, в их посещении Архангельского областного Собрания депутатов мы условились, что ребята не будут безучастными слушателями, но тоже выступят рассказчиками, делясь с одноклассниками своими мнениями и представлениями о работе областного Собрания, областных депутатов, о сущности законотворчества и его влиянии на жизнь каждого жителя региона. 

Блеснули ребята и познаниями в области демократических процедур, символов России и Архангельской области. Конечно, не обошлось и без огромного количества вопросов, ведь инициативность поощрялась сладкими презентами и щедрой похвалой. 

Как в настоящем коллегиальном органе, ребята сами выбрали из своего числа представителя, который следил за соблюдением очередности выступлений и демократичностью принятия решений. Традиционно завершилось мероприятие экскурсией в зал заседаний, где школьники смогли примерить на себя роли чиновников областного правительства и депутатов областного Собрания. 

Хочется надеяться, что парламентский урок для юных северян в таком непривычном для АОСД, но увлекательном для ребят формате не только популяризирует деятельность высшего представительного органа государственной власти в регионе, но и поспособствует вовлечению большего количества молодежи в активную общественно полезную деятельность на благо родного города и области.

 

25 апрель 08:57 | : Горячая тема / Политика

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