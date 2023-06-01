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На Кегострове приступили к ремонту главной дороги

Отчет главы Архангельска Дмитрия Морева:

- На Кегострове в этом году ремонтируем центральную дорогу. 20 лет жители острова ждали обновления улицы КЛДК, больше откладывать было нельзя.

 На двух участках проводится сплошная замена плит, а еще на одном – выравнивание и частичная замена. Вместе с депутатом областного Собрания Виктором Зарей и представителем общественного совета Александром Кузнецовым мы сегодня встретились с подрядчиком на месте проведения работ. Убедились, что материалы доставлены на остров, в ходе ремонта соблюдается уклон для водоотведения.

 Обновленная дорога послужит и развитию Кего как привлекательной точки для туристов. На берегу Никольского рукава сейчас возводится «Поморская гостёба». Это бизнес-проект арктического резидента туркомпании «Семь континентов», который нашел поддержку в правительстве региона, администрации города и получил грант.

 Здесь будет зал со сценой и экраном, помещение для чаепития и продажи сувениров, организации познавательных игр для детей. Разработаны туристские программы для взрослых, школьников, семей с детьми – с посещением фермы, ознакомлением с историей острова, фотосессиями. Современный и востребованный формат туризма как для жителей Архангельска, так и для гостей нашего города.

 Местный ТОС продолжает возрождать яблоневый сад. Каждый год мы выделяем бюджетные средства, чтобы этот проект развивался. Уже растут яблони, рябины, клены. Выложены тротуарная плитка и большая шахматная доска в центре сада. В ближайшее время здесь установят скамейки, качели и вазоны. Спасибо активистам ТОСа за труд и красоту для всех, кто живет и посещает Кегостров!


31 август 20:43 | : Политика / Экономика

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