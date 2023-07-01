«Единая Россия» поддерживает проведение электронного голосования в Поморье

Проведение первого дистанционного электронного голосования с участием партий и общественных организаций обсудили в Общественной палате Поморья.

Архангельская область в этом году впервые присоединится к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) в числе других 25 субъектов России. Таким образом, человек может проголосовать на выборах в сентябре без посещения избирательного участка.

«К 1 сентября многие наши студенты поедут на учебу в другие регионы, у нас есть большая категория людей, которые работают вахтовым методом. Поэтому для Архангельской области внедрение таких технологий голосования особенно актуально. При этом уровень охвата интернетом в регионе выше 70%, что позволяет проводить процедуру», - отметил председатель областного избиркома Андрей Контиевский.

Электронная форма голосования возможна только при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». Чтобы проголосовать дистанционно важно до 5 сентября подать заявление через портал. Чтобы не произошло задвоений фамилию голосующего дистанционно исключат из списка избирателей на участке.

Электронное голосование будет проходить на сайте vybory.gov.ru в период с 08:00 8 сентября до 20:00 10 сентября. В случае возникновения проблем избирательной комиссией создан чат-бот в Вконтакте и Telegram, в котором можно получить пошаговую инструкцию и напоминание о начале голосования.

«На текущий момент от жителей Архангельской области и НАО подано более 7 000 заявлений. Это говорит о растущем интересе к ДЭГу со стороны избирателей. Динамично развиваются технологии, электронное голосование позволяет нам идти в ногу со временем, а избирателям сэкономить время и воспользоваться своим избирательным правом дистанционно», - прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.

Онлайн голосование выгодно и с экологической точки зрения. Благодаря экономии бумаги, сокращению использования транспорта при перевозке бюллетеней, парниковая эмиссия может снизиться в 40 раз. Если треть избирателей в области проголосует электронно, это предотвратит выбросы 138 тонн парниковых газов, что равняется сжиганию 70 тонн угля.

Участники встречи затронули тему наблюдения за ДЭГ. Каждая партия или кандидат могут зарегистрировать своего наблюдателя за онлайн голосованием на сайте vybory.gov.ru. Они смогут отслеживать транзакции, получать информацию по количеству поданных заявлений и проголосовавших, отслеживать явку избирателей в разрезе участков, проверить учет голоса в системе, увидеть результаты голосования по итогам.

«ДЭГ имеет надежную защиту от нарушений, безопасность доступа. Оно базируется на системе блокчейн, имеет семь ключей шифрования, которые соединяются после выборов – это значит, что внести изменения в ходе голосования невозможно, а все данные конфиденциальны. Платформа для голосования и ее алгоритмы проверены специалистами ФСБ», - подчеркнул председатель Общественной палаты Юрий Сердюк.