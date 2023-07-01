Дмитрий Морев обсудил с родными погибших в СВО создание мемориала

От первого лица:

- На Вологодском кладбище состоялась встреча с родными и близкими погибших в ходе специальной военной операции.



На прошлой неделе началась подготовка к работам по благоустройству мемориала бойцам, захороненным на этой территории. Сейчас здесь проводится уборка и вывоз щитов и венков. А личные вещи временно до окончания благоустройства будут храниться на складе «Спецтреста».



Воинское захоронение погибших в СВО находится на территории Афгано-Чеченского мемориала «Площадь Памяти», поэтому благоустройство будет выполнено в едином стиле. Договорились, что на территории появится мемориальный камень – памятный знак, будут установлены памятники и цветники из гранита. На участке выложат тротуар из бетонной плитки, будут газоны, скамейки. Работы планируется завершить в конце сентября.



Мы обсудили, как будут выглядеть захоронения, гравировка на них, договорились, что на обратной стороне памятников родные смогут разместить тексты на свое усмотрение за счет подрядчика.



Руководитель предприятия «Спецтрест» ответил на все вопросы родственников. Каждый этап работы будет с ними согласован. По объективным причинам не все смогли присутствовать на встрече. Поэтому можно по всем возникшим вопросам и предложениям обращаться в «Спецтрест»: 8 (8182) 20-69-09.