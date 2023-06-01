Коротко, но емко. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе оставшиеся в городе народные избранники столицы Поморья продолжали сеять разумное, доброе и, по возможности, вечное.

Вице-спикер городского парламента Рим Калимуллин встретился с жителями округа Варавино-Фактория и разъяснил ряд интересующих их нюансов региональной программы «Комфортное Поморье». А именно те моменты, которые напрямую касаются повышения качества жизни людей.

Рим Калимуллин:

— Региональный проект «Комфортное Поморье» — это форма поддержки инициативных проектов жителей Архангельской области, которые ориентированы на решение вопросов местного значения. Благодаря нему мы сможем ещё качественнее благоустраивать Архангельск — ремонтировать дворовые проезды, спортивные и детские площадки. Изменить свой двор или благоустроить общественную территорию может каждый житель от 16 лет, представители ТОС и ТСЖ. Для этого нужно подготовить проект и подать инициативную заявку в своё муниципальное образование.

Член фракции «Единая Россия» Иван Воронцов проверил ход работ по благоустройству набережной вдоль пляжа в Северном округе.

С последнего своего визита депутат отметил серьезные подвижки. Установлен бордюрный камень вдоль пешеходных дорожек. На половине дорожки уложен в несколько слоёв геотекстиль, песок и гравий. Подготовлены места для установки 14 скамеек и двух лежаков. Сама зона пляжа выглядит более эстетично, здесь уже хочется остановиться и наслаждаться видами на реку.

Но есть отдельные моменты. О них расскажет сам депутат:

- Вместе с Валентиной Петровной, председателем общественного Совета Северного округа, мы обратили внимание, что геотекстиль идёт какими-то волнами. Приподняв его, мы были неприятно удивлены. Слой гравия под ним не выровнен, а просто брошен, как есть. Мы немного расковыряли гравий в одном месте, и оказалось, что по центру его слой составляет около 15 см, а с края – всего 5. Почему же мы так «докопались» до этого момента? Дело в том, что песок размещён на слое геотекстиля, и со временем будет проседать под воздействием осадков. Рано или поздно он примет форму гравийной подушки (которая не будет расплываться от дождя). И если изначально гравий уложен волной, то спустя время и вся брусчатка примет такую же форму. Связались по этому вопросу с подрядчиком. Он подтвердил, что гравий должен быть выравнен катком и пообещал обратить особое внимание работников на этот момент, чтобы его исправить. Вполне возможно, что сотрудники просто раскатали большой рулон геотекстиля, желая в дальнейшем выровнять гравий. Но в любом случае выглядит странно – переходить к новому этапу, не завершив предыдущий. Будем держать этот момент на контроле.

За сим сообщаем, что рубрика «Депутаты АрхГорДумы за неделю» уходит в отпуск. Ждите нас в сентябре!