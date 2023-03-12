Жить да поживать в Архангельске. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья усиленно готовились к предстоящей сессии (26 апреля, 10.00).

Кроме главного события – отчета главы Архангельска Дмитрия Морева за 2022 год, ожидается еще ряд важных вопросов. Их и прорабатывали на совещаниях профильных комиссий.

Так, депутатам предстоит решить вопрос об установке мемориальной доски на здании музыкальной школы в память народному артисту СССР, баянисту-виртуозу Юрию Казакову, и советскому милиционеру Сергею Выборнову, геройски погибшему в 1972 году при спасении человека.

Вряд ли такие вопросу встретят чье-то противодействие на сессии, разве что будет обсуждаться художественное исполнение памятных досок.

Далее приглашенные к совещанию большой блок имущественных вопросов и инициативу Ростислава Васильева на тему зимних ледовых горок для услады детворы (возвращение к истокам).

Особое внимание было уделено подготовке законопроекта, который впоследствии будет предложен к утверждению сессией областного Собрания. Касается он обращения с отходами производства и потребления.

Автор проекта Владимир Хотеновский:

- Законопроектом предлагается скорректировать действующие полномочия уполномоченных исполнительных органов региона в области определения организационных основ обращения с отходами производства и потребления на территории Архангельской области, что позволит хозяйствующим субъектам изменять условия договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в части перехода на раздельный сбор и накопление ТКО, в том числе бестарным способом, переходить на количественный учет сбора, накопления и вывоза ТКО и внесения платы за утилизацию по фактическим объемам ТКО.

Из здания гордумы переходим на оперативный простор…

Вице-спикер Александр Гревцов провел урок парламентаризма для старшеклассников гимназии №24. Понятно, что с коммунистическим уклоном.

Школьники узнали о создании СССР и его роли в мировой политической системе, великом вкладе народа в развитие страны.

Депутат остался доволен собеседниками:

- Лично для меня отрадным было слышать, что большинство ребят – участников встречи планируют остаться жить в родном Архангельске. Это радует потому, что подтверждает – у Русского Севера есть будущее. С другой стороны, мы, как представители власти, должны сделать так, чтобы условия жизни на Севере ничем не отличались от средней полосы, а, наоборот, были ещё лучше.

Еще один вице-спикер городского парламента Рим Калимуллин в составе общественной инспекции по контролю за реализацией государственных нацпроектов принял участие в рабочей поездке по дошкольным учреждениям.

Досмотру с пристрастием были подвергнуты детсады «Клюковка» и «Полянка», что в округе Варавино-Фактория. Замечаний у депутата не нашлось.

Рим Калимуллин:

- Сегодня детские сады успешно функционируют. Реализуются национальные проекты в сфере дошкольного образования, проводится своевременный ремонт и осуществляется закупка необходимой мебели. Хочу сказать огромное спасибо заведующим и коллективам детских садов за большую продуктивную работу, которую они проводят в ежедневном режиме.

Везде и во всём бы так! И можно жить-поживать да добра наживать.