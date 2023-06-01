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В Архангельской области определят самый дружный дом

«Единая Россия» объявляет старт второму всероссийскому конкурсу «Лучший дом. Лучший двор».

Главная задача конкурса – выявить лучшие практики благоустройства, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.

Заявки может подать управляющая компания, ТСЖ, так и частное лицо по 4 номинациям:

1.Лучший двор (оценивается благоустройства двора и усилия жителей по ее созданию)

2.Самый дружный дом (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей). 

3.Лучший подъезд (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)

4.Самый энергоэффективный дом (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Подать заявку на участие можно на сайте moydom.er.ru. После чего ее будут оценивать «народные эксперты». Федеральное жюри выберет победителей из числа, получивших наибольший рейтинг в голосовании. 

Голосование пройдет с 10 июля по 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре.

 

13 июль 12:34 | : Политика / Экономика

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