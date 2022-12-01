Северодвинский двор стал лучшим двором в России

По итогам партийного конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».
В этом году состоялся всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». От Архангельской области было подано 23 заявки на участие в конкурсе.
Конкурс прошел по инициативе партии «Единая Россия» и национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», при поддержке министерства строительства и коммунального хозяйства РФ, публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
По решению жюри, федеральным победителем в номинации «Лучший двор» признана территория по адресу: г. Северодвинск ул. Малая Кудьма, д. 8. Председатель ТСЖ Уханова Юлия Васильевна.
С 2007 года и по настоящее время собственниками данного дома проведена очень большая работа по облагораживанию придомовой территории.
Совместно с управляющей организацией и за счет средств собственников МКД выполнено озеленение территории с высадкой декоративных кустарников и саженцев боярышника, установка спортивного оборудования на детской площадке, ремонт асфальтобетонного покрытия, установка декоративного фонтана и комплекса по уборке за домашними животными.
Секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России», председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев вручил победителям Почётную грамоту и выразил благодарность жителям дома за активную жизненную позицию.
Почетная грамота вручена представителю Уткиной Оксане Васильевне.