В Архангельске можно облегчиться бесплатно

Но недолго и только в одном месте – в тестовом режиме стал работать широко распиаренный общественный сортир в Петровском парке.
Вот как его презентовал исполнительный директор Драматического театра Сергей Самодов, не раз жаловавшийся, что несознательные архангелогородцы пометили буквально каждый кустик вблизи Храма Мельпомены:
- До вторника доступ будет бесплатный, пока решаем вопросы с терминалом и связью с банком. Считаю, раз туалет готов к использованию, нужно, чтобы он работал. Итак подрядчик позволил себе слишком много промедлений. Обслуживанием туалета занимается хозяйственная служба театра. Туалет доступен для маломобильных горожан. Чтобы им могли пользоваться и горожане, кто будет кататься на коньках, сделали резиновый настил перед туалетом.
После урегулирования технических вопросов с банком стоимость одного посещения составит 20 руб. Так что поспешите… сами понимаете.