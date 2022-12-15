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В Архангельске можно облегчиться бесплатно

Но недолго и только в одном месте – в тестовом режиме стал работать широко распиаренный общественный сортир в Петровском парке.

Вот как его презентовал исполнительный директор Драматического театра Сергей Самодов, не раз жаловавшийся, что несознательные архангелогородцы пометили буквально каждый кустик вблизи Храма Мельпомены:

- До вторника доступ будет бесплатный, пока решаем вопросы с терминалом и связью с банком. Считаю, раз туалет готов к использованию, нужно, чтобы он работал. Итак подрядчик позволил себе слишком много промедлений. Обслуживанием туалета занимается хозяйственная служба театра. Туалет доступен для маломобильных горожан. Чтобы им могли пользоваться и горожане, кто будет кататься на коньках, сделали резиновый настил перед туалетом.

После урегулирования технических вопросов с банком стоимость одного посещения составит 20 руб. Так что поспешите… сами понимаете.

15 декабрь 15:09 | : Будни

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