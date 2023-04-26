Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сегодня в Архангельске объявят лидеров предварительного голосования

30 мая оргкомитет по предварительному голосованию подведет окончательные итоги, а на регконференции в июне утвердят списки кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре

В архангельской области проголосовало рекордное количество жителей – более 80 тысяч человек! Интерес к предварительному голосованию по сравнению с предыдущими годами вырос в разы. Для сравнения в 2021 году количество зарегистрированных выборщиков составляло чуть более 48 тысяч человек. Свою кандидатуру в качестве кандидатов выдвинули 396 человек в Архангельское областное Собрание депутатов, Архангельскую городскую Думу и Котласское Собрание депутатов.

28 мая в 21.00 в прямом эфире состоялась церемония соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России».  На связь в режиме видеоконференц связи с федеральным ситуационным центром вышел секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Александр Цыбульский, руководитель регионального исполкома Иван Воронцов, глава Архангельска Дмитрий Морев, представители оргкомитета.

Архангельская область на федеральном уровне вошла в тройку самых конкурентных регионов по выборам в законодательное собрание и стала первой по выборам в административный центр. В ходе выдвижения кандидаты проявили высокую активность.  Александр Цыбульский привел в качестве одной из причин столь высокого интереса людей к внутрипартийному голосованию - объединение общества вокруг президента страны и партии на фоне проведения специальной военной операции. Он отметил и эффективную командную работу «Единой России», которая сложилась за последнее время в области.

По итогам предварительного голосования в регионе определились лидеры, набравшие наибольшее количество голосов. Ознакомится с результатами можно на сайте https://pg.er.ru/ в разделе «Результаты».

В Единый день голосования 10 сентября кандидаты, набравшие максимальное количество голосов и утвержденные региональной конференцией, представят партию на выборах. На выборах этого года предстоит избрать 47 депутатов в Архангельское областное Собрание депутатов и 105 муниципальных депутата, в том числе - в Архангельскую городскую Думу и Собрание депутатов городского округа «Котлас».

 

29 май 11:26 | : Политика

Главные новости


Со спортом на «ты». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Национальный вопрос (картинки московского детства)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (312)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20