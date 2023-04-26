Сегодня в Архангельске объявят лидеров предварительного голосования

30 мая оргкомитет по предварительному голосованию подведет окончательные итоги, а на регконференции в июне утвердят списки кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре

В архангельской области проголосовало рекордное количество жителей – более 80 тысяч человек! Интерес к предварительному голосованию по сравнению с предыдущими годами вырос в разы. Для сравнения в 2021 году количество зарегистрированных выборщиков составляло чуть более 48 тысяч человек. Свою кандидатуру в качестве кандидатов выдвинули 396 человек в Архангельское областное Собрание депутатов, Архангельскую городскую Думу и Котласское Собрание депутатов.

28 мая в 21.00 в прямом эфире состоялась церемония соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России». На связь в режиме видеоконференц связи с федеральным ситуационным центром вышел секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Александр Цыбульский, руководитель регионального исполкома Иван Воронцов, глава Архангельска Дмитрий Морев, представители оргкомитета.

Архангельская область на федеральном уровне вошла в тройку самых конкурентных регионов по выборам в законодательное собрание и стала первой по выборам в административный центр. В ходе выдвижения кандидаты проявили высокую активность. Александр Цыбульский привел в качестве одной из причин столь высокого интереса людей к внутрипартийному голосованию - объединение общества вокруг президента страны и партии на фоне проведения специальной военной операции. Он отметил и эффективную командную работу «Единой России», которая сложилась за последнее время в области.

По итогам предварительного голосования в регионе определились лидеры, набравшие наибольшее количество голосов. Ознакомится с результатами можно на сайте https://pg.er.ru/ в разделе «Результаты».

В Единый день голосования 10 сентября кандидаты, набравшие максимальное количество голосов и утвержденные региональной конференцией, представят партию на выборах. На выборах этого года предстоит избрать 47 депутатов в Архангельское областное Собрание депутатов и 105 муниципальных депутата, в том числе - в Архангельскую городскую Думу и Собрание депутатов городского округа «Котлас».