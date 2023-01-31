Александр Цыбульский дал старт предварительному голосованию в Поморье

Решение о запуске в Поморье процедуры предварительного голосования «Единой России», которое в этом году впервые пройдет в электронном формате, принято на заседании президиума регионального политического совета, которое провел секретарь реготделения, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Глава региона отдельно подчеркнул важность работы по отбору кандидатов для участия в предстоящей избирательной кампании, которые уже сейчас должны начать работу с избирателями. С каждым годом в праймериз участвует все больше жителей Поморья – не только членов партии, но и тех, кто просто заинтересован в развитии региона.

«Сегодня мы официально даем старт этой процедуре, утвердим состав регионального организационного комитета и обсудим проведение предварительного голосования на муниципальном уровне. Партия «Единая Россия» на протяжении уже 15 лет является единственной политической структурой, которая последовательно проводит выдвижение кандидатов через процедуру предварительного голосования. Этот механизм помогает партии выдвигать на выборы кандидатов, опираясь, в первую очередь, на мнение жителей Архангельской области», - отметил Александр Цыбульский.

Кандидаты смогут выдвинуть свою кандидатуру на голосование с 8 марта по 27 апреля. Для этого, начиная с 9 марта, необходимо подать соответствующий пакет документов в региональное отделение «Единой России» или подать их дистанционно на сайте партии (https://PG.ER.RU/). Участие в процедуре праймериз является обязательным для всех представителей «Единой России» вне зависимости от уровня выборов.

«Благодаря предварительному голосованию к нам приходят новые люди. Повторюсь, новый человек смотрит по-новому на проблему, предлагает новые решения, и это позволяет нам каждый электоральный цикл, то есть перед каждыми выборами обратить внимание на таких новых лидеров. Я больше чем уверен, что сегодня те ребята, кто были в зоне СВО или кто был волонтером, помогал организовывать гуманитарную помощь, тоже станут лидерами предварительного голосования и, в итоге, окажутся в списках кандидатов», - дополнил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проведению избирательных кампаний Иван Новиков.

Всего на выборах 10 сентября 2023 года предстоит избрать 47 депутатов в Архангельское областное Собрание депутатов и 105 муниципальных депутата. Предварительное голосование будет организовано по первой электронной модели с верификацией пользователей через портал «Госуслуги».

«Учитывая электронный формат предварительного голосования, его новшество и количество вопросов, которые исходят от партийного актива, мы разработали памятку для избирателей, а сотрудники местных отделений, по необходимости, будут помогать пройти регистрацию всем желающим», - пояснил Иван Новиков.

Избиратели смогут зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании с 17 апреля по 26 мая. Сами праймериз продлятся в течение недели – с 22 по 28 мая, а подведение итогов голосования состоится 30 мая.



