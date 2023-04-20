Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

55% архангелогородцев не ощутили на себе политического похолодания

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, как на работу и карьеру жителей Архангельской области повлияли международные отношения.  

 26% опрошенных жителей Архангельской области заявили, что изменением международных отношений никак не повлияли на их работу. А вот каждый пятый опрошенный (23%) считает, что данные изменения повлияли и очень сильно. Оценить показатель респондентам предлагали по шкале от 1 до 6, где 1 — это полное отсутствие влияния, 6 — его сильная степень. В целом соотношение тех, кто видит ощутимое влияние и тех, кто его практически не замечает в Архангельской области — 55% к 45%. 

С ответами респондентов из других регионов страны в целом мнения местных жителей несколько расходятся. Так, незначительное влияние международных отношений на свою работу и карьеру ощутили 45% жителей российских регионов, сильное влияние — 55%. Таким образом, жители Архангельской области оказались меньше подвержены изменению международных отношений в отличие от жителей других регионов страны. 

 В разрезе профессиональных сфер чаще всего влияние на стабильность работы и карьерный рост отмечали специалисты по закупкам, менеджеры среднего и высшего звена, ИТ-специалисты, представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. Реже остальных о влиянии международных отношений на работу заявляли юристы, административный персонал, сотрудники сферы науки и образования. В разрезе возрастов больше всего влияния на работу заметили сотрудники категорий 18-24 и 25-34 года, меньше всего — работники старше 55 лет. 


23 май 08:10 | : Политика

Главные новости


А искусство – вечно. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Турецкий прогон. России рано волноваться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (245)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20