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Треть жителей Архангельской области не любят свою работу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей СЗФО и в том числе из Архангельской области и выяснила, любят ли они свою работу. 

Опрос показал, что однозначно любят свою работу 42% жителей Архангельской области (в среднем по России любовь к работе испытывают 39% опрошенных). При этом еще 31% трудящихся в регионе точно не любят свою работу (по России – 36%), а оставшийся 27% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить (по России таких тоже 26%). 

Интересно, что отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – уже 42%, среди 45-54-летних – 44%, а среди тех, кто старше 55 лет – сразу 64% готовы признаться в любви к работе.

Сказывается и профессиональная сфера опрошенных. Так, о любви к работе чаще всех говорили респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, в нелюбви к работе чаще других признавались юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%).

В то же время, 41% трудящихся в Архангельской области полагают, что в принципе работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться. Среди оставшихся респондентов ещё 39% считают нормальным трудиться на нелюбимой работе, если очень нужны деньги, а 25% считают такой вариант допустимым в начале карьеры. И лишь 8% уверены, что в целом любить свою работу вовсе необязательно и трудиться там, где тебе не нравится, вполне нормально. 

Несмотря на это, большинство жителей из регионов СЗФО и в том числе из Архангельской области при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе – лишь 21% сообщили, что такой вариант для них однозначно неприемлем ни при каких условиях. Среди остальных вариантов (респонденты могли выбрать несколько) 49% готовы согласиться на нелюбимую работу, если будет хорошая зарплата, еще 32% пойдут на нелюбимую работу, если не будет выбора. Интересно, что 23% готовы терпеть нежеланную работу, если им будет нравиться коллектив, 21% - если будет перспектива построить карьеру.  

25 ноябрь 08:13 | : Экономика

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