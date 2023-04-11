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Большинство архангелогородцев считают спорт хорошей профессией

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, привлекает ли местных жителей спортивная карьера, помогает ли спорт строить карьеру в других сферах, а также какими должны быть зарплаты у спортсменов. 

Спорт и работа

60% местных респондентов считают, что регулярные занятия спортом помогают строить карьеру в других сферах, обратного мнения придерживаются только 24%, остальные затруднились ответить. 

В частности, 80% опрошенных в регионе считают, что спорт учит достигать целей и не сдаваться. Ещё 59% местных опрошенных считают, что спорт делает человека более выносливым физически, 37% верят, что спорт полезен в нетворкинге и помогает завязывать полезные знакомства. 12% уверены, что спорт – это статус. 

Среди тех, кто не видит в спорте пользы для карьеры, 65% отмечают, что он требует слишком много времени, 35% уверены, что спорт просто утомляет и отвлекает от рабочих обязанностей. 

Спорт как профессия

Основная часть (59%) опрошенных в Архангельской области считает, что спорт – это профессия. Не разделяют эту позицию лишь 22% местных жителей, остальные затруднились ответить. При этом почти каждый пятый (20%) считает, что уровень зарплаты профессиональных спортсменов должен быть более 200 тысяч рублей, ещё 18% думают, что зарплата спортсмена должна быть в пределах 100 тысяч рублей. 19% - не более 200 тысяч. А 13% респондентов заявили, что не видят причин повышать зарплату спортсменам выше 100 тысяч рублей. 

Больше половины соискателей (55%) считают, что среди всех спортивных сборных России наиболее профессиональна сборная по фигурному катанию. Также в топ-5 вошли сборные по гимнастике (48%), хоккею (39%), биатлону (31%) и шахматам (24%). Для сравнения: сборные по футболу и по баскетболу назвали профессиональными лишь по 8% и 3% опрошенных. 

При этом спортсменом с самой привлекательной карьерой респонденты чаще всего называли хоккеиста – Александра Овечкина выбрали 36% респондентов. На втором месте по привлекательности карьеры оказался Хабиб Нурмагомедов (24%), на третьем - Федор Емельяненко (21%). Также в топ-5 вошли Евгений Плющенко и Алина Загитова (по 17%). Интересно, что Овечкина и Загитову чаще выбирали соискатели более старшего возраста, а Нурмагомедова и Емельяненко – молодежь. 

Карьера в спорте  

В целом карьера спортсмена привлекает каждого шестого местного жителя (17%). Мужчин это направление интересует больше, чем женщин (мужчины на 11% чаще женщин выбирали спорт как вариант карьеры). Среди причин привлекательности карьеры в спорте 66% отметили, что обладают спортивной формой, 33% считают, что карьера в спорте – это слава и уважение в обществе, 24% видят в этом хорошие перспективы, а 13% считают, что в этом направлении хорошие зарплаты.  

 Среди причин, по которым соискатели не хотели строить карьеру в спорте: отсутствие интереса к этой сфере 57%), забота о здоровье, потому что «большой» спорт может испортить здоровье (41%), недостаточно спортивная форма (29%), а также тот факт, что в спорте «трудно пробиться» (12%). 

17 май 08:30 | : Экономика

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