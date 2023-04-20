Михаил Кисляков высказался за расширение поддержки участников СВО

На базе Штаба общественной поддержки депутат Государственной думы Михаил Кисляков провел встречу с активистами партии «Единая Россия». В диалоге с партийцами были затронуты животрепещущие темы, как поддержка бойцов СВО, так и насущные вопросы ЖКХ и благоустройство территорий.

«Сейчас идет большая поддержка бойцов СВО, скажите, разрабатываются ли новые законопроекты, которые окажут поддержку солдатам? - Спасибо» - первый вопрос задал Геннадий Загузин. Недавно он вернулся из зоны боевых действий, куда отправился добровольцем. Во время пандемии неоднократно выступал в качестве волонтера, помогал в доставке продуктов. Сейчас он также участник предварительного голосования «Единой России».

«Наша задача бороться за суверенитет страны. У нас вырабатываются меры поддержки, как для участников СВО, так и для их семей. Например, введено бесплатное питание для детей. Также обсуждается инициатива, чтобы эти дети могли поступать в военные вузы на бюджетные места. У нас вырабатывается целый комплекс мер поддержки солдат, которые сейчас находятся в СВО, сейчас он дорабатывается», - ответил Михаил Кисляков.

Подобные встречи на базе Штаба общественной поддержки Единой России в Архангельске проходят впервые. Депутат Государственной думы высоко оценил уровень многопрофильной площадки партии, отметив, что здесь можно проводить любые социально-значимые и культурные мероприятия региона.

«На этой площадке можно проводить вообще любые мероприятия. Этот штаб должен служить людям, необходимо здесь собираться и обсуждать все животрепещущие проблемы. А самое главное их необходимо решать!», - отметил Михаил Кисляков.

Были подняты и другие важные вопросы. Затронули тему бродячих собак, которые являются реальной угрозой для жителей - животных необходимо отлавливать. Обсуждали строительство спортивных площадок на территориях школ. Не оставили без внимания вопрос о двух процентной ипотеке в Поморье, а также проблему с водоснабжением на острове Кегостров.

В конце встречи активисты сразились в квизе на знание музеев Архангельской области. Викторина была приурочена к международному дню музеев.