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Александр Фролов оценил темпы строительства школы-гиганта в Майской Горке

Сегодня в школе-гиганте, под руководством Александра Фролова состоялось выездное заседание комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике областного Собрания. Строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Образование» и областной адресной инвестиционной программы, которую курирует Александр Михайлович.
 
 - Наш комитет, наша команда курируют эту программу много лет. В ней много объектов по всей области, но особое внимание уделяется школам детским садам больницам, учреждениям социальной помощи. На это выделяются серьезные средства федерального и областного бюджетов. Это четвертая школа в стране построенная именно по такому проекту. Площадь здания 33 тыс. кв. м.  Мы очень рады, что благодаря принципиальной позиции губернатора Поморья Александра Цыбульского именно в Архангельске, в Майской Горке построена самая большая в регионе и самая современная, уникальная школа на 1600 мест, - отметил Александр Фролов.

 Чтобы учреждение образования открыло свои двери к новому учебному году, подрядчик должен завершить строительно-монтажные работы и благоустройство до конца июня. 

 - Сейчас вот снег больше растает надо место чтобы работать еще грунт твердый мастерфайбером покрываем игровые зоны для детских и спортивных площадок, - рассказал мастер строительно-монтажных работ подрядной организации Олег Мишин.

 По словам директора школы №7 Ильи Иванкина, ситуация с комплектованием коллектива педагогическими кадрами внушает оптимизм: резюме даже больше, чем вакансий. В классах предусмотрены витражные окна, при этом тепло и уютно. Это будет первая в городе школа с бассейном, откроется 3 спортивных зала: один из них тренажерный, два – для игровых видов спорта и еще один - танцевальный. 

 - Покрытие в спортивных залах уже уложено, оно сделано из граба. Здесь планируется установка трибун, звукового и светового оборудования, чтобы можно было проводить мероприятия любого масштаба – спортивные праздники для семей, и многое другое, – пояснил Илья Иванкин.

 Будет полностью оснащен оборудованием актовый зал на 600 мест - равноценный концертным залам в городских Домах культуры, к тому же, с киноэкраном. Современное световое и звуковое оборудование позволит организовывать концерты – будь то классической или рок-музыки, показы фильмов в хорошем качестве, проводить международные конференции с трансляцией. 

 В школе планируется развивать систему дополнительного образования, а также проводить множество мероприятий для детей и взрослых – спортивных, развлекательных, культурных. Таким образом, учреждение станет центром притяжения для жителей всего микрорайона.

- Поэтому мы хотим, чтобы в первую половину дня у нас проходили занятия по общеобразовательной программе, а во второй школа будет выступать в качестве учреждения дополнительного образования и учреждения культуры. Будем проводить здесь мероприятия и для местного населения, и для всех горожан. Объект масштабный, многофункциональный, и его надо использовать в полную мощь! – отметил Илья Иванкин.

В школе будет две столовых: для начальных классов на 300 мест, для основной и старшей школы – на 500 мест. Большая часть оборудования для пищеблока уже поступило и смонтировано. В планах – использовать столовую как комбинат питания – готовить полуфабрикаты для близлежащих школ. К слову, здесь даже хлеб будут выпекать самостоятельно!

 Как отметил глава Архангельска Дмитрий Морев, школа-гигант не единственный проект развития округа Майская Горка.

- Суперсовременная и самая большая в регионе школа – это не единственный проект развития округа Майская горка. Если его стоимость порядка 2 млрд. рублей, то еще 2,2 млрд. – это продление Московского проспекта. Вскоре мы объявим торги для поиска подрядчика на проектирование и строительство улицы Карпогорской. Важный результат этого года – при поддержке губернатора нам удалось добиться возведения здесь еще одной школы – на 860 мест в районе улицы Ленина. Это позволит разгрузить наши действующие школы – №№ 25, 32, школу Соловецких юнг. Давно Архангельск не видел такой масштабной стройки! – отметил по итогам рабочей поездки глава администрации Архангельска Дмитрий Морев. 

 Напомним, что все инфраструктурные проекты по развитию округа Майская горка, инициированные губернатором Александром Цыбульским поддержаны Александром Фроловым и его командой, а также – жителями района!  


25 апрель 16:57 | : Политика / Экономика

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