Архангельский сенатор проверил Туркменистан на демократию

Делегация Совета Федерации во главе с председателем Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко находилась в Туркменистане для наблюдения за проведением выборов депутатов Меджлиса. Среди участников делегации - сенатор Виктор Новожилов. Выборы прошли 26 марта. Российские парламентарии участвовали в работе наблюдательных миссий от СНГ и ШОС.

Российские парламентарии провели встречу с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане Гульмарадом Мурадовым, посетили избирательные участки в Ашхабаде и регионах страны, приняли участие в наблюдении за подсчетом голосов и подготовке итогового заявления миссий международных наблюдателей.

По словам Виктора Новожилова, сенаторы провели на серьезную работу. «Международные наблюдатели четко фиксировали соблюдение всех прописанных в национальном законодательстве процедур. Тесно взаимодействовали с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов, представителями политических партий, работали на участках. По итогам подготовим документ, содержащий всеобъемлющие оценки состоявшегося голосования».

«Выборы были проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Туркменистана и отвечают общепризнанным международным нормам проведения выборов», - подчеркнул Виктор Новожилов.

Кроме того, в ходе визита делегации Совета Федерации в Ашхабад состоялась встреча сенаторов с туркменистанскими парламентариями. Россию и Туркменистан традиционно связывают теплые, дружественные отношения, поддерживается регулярный, доверительный диалог на высшем уровне.

«Поступательно развивается взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, в сфере безопасности, взаимодействие на международных площадках», - отметил Виктор Новожилов.