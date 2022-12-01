"Мы еще вспомним те ПАЗики". Депутат о транспортной реформе в Архангельске

Тревоги по поводу начинающейся в Архангельске транспортной реформы «расчесал» депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев.
- С сегодняшнего дня стоимость проезда в общественном транспорте Архангельска увеличится на два рубля и составит уже 36 рублей. Изменения коснутся и Северодвинска, где стоимость проезда на автобусе подняли до 37 рублей.
Освещая данное событие отдельные городские паблики предусмотрительно закрыли комментарии. Ожидаемо, горожане очередное повышение тарифа встретили без особого энтузиазма, ведь поднятие стоимости проезда стало первой и пока что единственной «новацией» очередной реформы, инициированной областным правительством, стремящимся монополизировать все стратегические сферы, которые еще способны приносить стабильный доход коммерсантам.
Московская фирма «Рико», стараниями чиновников ставшая в столице Поморья, по сути, монополистом в сфере пассажирских перевозок, совсем неудивительно НЕ выведет свои автобусы на маршруты 1 января 2023 года. Никакой уверенности в том, что они выйдут с 1 февраля, нет и у архангельского главы города Дмитрия Морева. Основная версия – проблемы с вводом в эксплуатацию единственной на весь город заправки, на которую из-за санкций вовремя не поставили программное обеспечение.
Впрочем, по нашей информации, и сами автобусы не поставили в Архангельск вовремя и в полном объеме – этот «нюанс» Морев почему-то обошел вниманием. Что опять-таки не удивительно. Вы помните, хоть одну реформу, стартовавшую в регионе в срок и без накладок? Вот и в этот раз единственное, что могут предложить чиновники – это заявить о взятии ситуации «на особый контроль», словно от этого наверстаются все упущения, допущенные ими ранее.
Что изменится для пассажиров общественного транспорта в Архангельске с 1 января 2023 года? Кроме стоимости проезда, уже совершенно очевидно – ни-че-го! Более того, компания, прославившаяся забастовками сотрудников из-за задержек заработной платы, ставшая монополистом в сфере пассажирских перевозок в столице Поморья, скорей всего, принесет городу те проблемы, которых мы с вами ранее не знавали.
При таком отношении «Рико» и горадмина на старте «реформы», возможно, уже в обозримом будущем мы с ностальгией будем вспоминать те времена, когда единственными проблемами пассажиров на общественном транспорте в Архангельске было хамство кондукторов в пролетающих мимо остановок дребезжащих ПАЗиках. Кто возьмет на себя ответственность за факт невыхода на маршруты автобусов монополиста? Ответственность – это то, что региональные чиновники возьмут на себя в последнюю очередь. Уж скорее они «обвесят» бюджет непредвиденными расходами…
На какие уступки и какие «вливания» из бюджетов – нашими с вами деньгами – пойдут чиновники, лишь бы не вызвать недовольства монополиста? Какой тариф признают «экономически обоснованным» в следующий раз, когда его обоснованием займется монополист? С кем будет договариваться горадмин, когда монополист начнет диктовать свои условия, шантажируя городскую и областную власть срывом перевозок? Надеетесь, что этого не будет? Нечто подобное было и внедрением на территории Поморья широко разрекламированной «мусорной» реформы, где пробуксовки ощущаются по сей день.
Конечно, насколько эффективно пойдет очередная реформа в Поморье – покажет время. Но начинать с поднятия стоимость проезда на тех же ПАЗиках с теми же проблемами, что уже не первый год озвучиваются горожанами? Более того, в очередной раз пытаться решить эти проблемы за наш с вами счет будут те же люди, которым совершенно ничто не мешало решить их и в прошлом году, и два года назад…
Вот только строить что-то позитивное и эффективное, как показывает опыт, современное чиновничье так и не научилось. Созидать всё же сложнее, чем ломать кем-то созданное. А чтобы доломать остатки хотя бы какой-то, но еще работающей системы общественного транспорта, - особого ума не надо. Одно совершенно точно – транспортная реформа обойдется Архангельску дорого. И речь не только о стоимости проезда, а её «шероховатости» в большей или меньшей степени коснутся практически каждой городской семьи.