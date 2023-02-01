Светлана Дейнеко продолжает воевать со своим предшественником

Как мы сообщали ранее, сегодня в морге Котласской городской больнице с 11.00 до 12.00 состоится прощание с Андреем Бральниным, добровольно ушедшим из жизни 23 февраля в Вельском следственном изоляторе.

Как сообщают контрагенты издания на юге региона, нынешняя глава городской администрации Котласа Светлана Дейнеко вынесла для сотрудников устное распоряжение ни при каких обстоятельствах не посещать церемонию прощания с бывшим их шефом.

Напомним, что именно Дейнека, будучи журналистом, развязала войну с Бральниным, а после его ареста преспокойно заняла освободившееся кресло, пройдя достаточно формальный конкурсный отбор.

Тем временем, в социальных сетях множатся версии ухода Бральнина из жизни и кому это было выгодно. Многие из них даже не хочется комментировать…