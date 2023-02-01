Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Светлана Дейнеко продолжает воевать со своим предшественником

Как мы сообщали ранее, сегодня в морге Котласской городской больнице с 11.00 до 12.00 состоится прощание с Андреем Бральниным, добровольно ушедшим из жизни 23 февраля в Вельском следственном изоляторе.

Как сообщают контрагенты издания на юге региона, нынешняя глава городской администрации Котласа Светлана Дейнеко вынесла для сотрудников устное распоряжение ни при каких обстоятельствах не посещать церемонию прощания с бывшим их шефом.

Напомним, что именно Дейнека, будучи журналистом, развязала войну с Бральниным, а после его ареста преспокойно заняла освободившееся кресло, пройдя достаточно формальный конкурсный отбор.

Тем временем, в социальных сетях множатся версии ухода Бральнина из жизни и кому это было выгодно. Многие из них даже не хочется комментировать…

28 февраль 10:37 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Медные трубы Андрея Бральнина
Песни без слов. Янни

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (303)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20