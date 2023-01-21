В Северодвинске молодые перспективные семьи получат новое жилье

Уже в текущем году 59 семей, из которых 35 многодетных, смогут улучшить свои жилищные условия. Все в рамках программы по обеспечению жильем молодых семей.

Эту хорошую новость озвучил глава Северодвинска на своей персональной страничке в ВК.

Игорь Арсентьев:

- На эти цели город получил около 27 миллионов рублей из федерального бюджета и более 21 миллиона из региональной казны. Почти 29 миллионов рублей предусмотрено в местном бюджете. Традиционно в этой программе принимают активное участие градообразующие предприятия АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звёздочка». Они замещают бюджетные средства города, выделенные на семьи заводчан. Еще один успешный опыт взаимодействия власти всех уровней и предприятий на благо жителей!

Напомним, что в своем интервью главному редактора ИА RUSNORD Леониду Чертоку градоначальник Северодвинска сообщил, что в вопросах улучшения жилищных условий его администрация работает в плотном взаимодействии с ведущими предприятиями ВПК.