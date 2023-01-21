Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске молодые перспективные семьи получат новое жилье

Уже в текущем году 59 семей, из которых 35 многодетных, смогут улучшить свои жилищные условия. Все в рамках программы по обеспечению жильем молодых семей.

Эту хорошую новость озвучил глава Северодвинска на своей персональной страничке в ВК. 

 Игорь Арсентьев:

- На эти цели город получил около 27 миллионов рублей из федерального бюджета и более 21 миллиона из региональной казны. Почти 29 миллионов рублей предусмотрено в местном бюджете. Традиционно в этой программе принимают активное участие градообразующие предприятия АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звёздочка». Они замещают бюджетные средства города, выделенные на семьи заводчан. Еще один успешный опыт взаимодействия власти всех уровней и предприятий на благо жителей!

Напомним, что в своем интервью главному редактора ИА RUSNORD Леониду Чертоку градоначальник Северодвинска сообщил, что в вопросах улучшения жилищных условий его администрация работает в плотном взаимодействии с ведущими предприятиями ВПК.

15 февраль 12:29 | : Политика / Экономика

Главные новости


Путин в гостях у Буторина. По следам знакового визита
Песни без слов. Ингви Мальмстин

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (170)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20