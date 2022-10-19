В Архангельске отметили самых активных меценатов и волонтеров

5 декабря, в международный день добровольца на площадке партии собрались депутаты фракции «Единая Россия, руководители общественных организаций и просто волонтёры. За значимый вклад в развитие добровольчества, благотворительность, большие и малые добрые дела поблагодарить добровольцев пришел глава Архангельска Дмитрий Морев.
«Никогда наша партия не занималась столь активно волонтерством. Все началось с пандемии, когда мы в едином порыве помогали людям с едой, лекарствами, развозили врачей, проводили информационную работу, дежурили в больницах. За это время возникла целая структура – Волонтерский центр партии, который успешно функционирует уже 3 года. Сейчас мы продолжаем помогать людям, колим дрова, носим воду, чистим дворы от снега, помогаем многодетным и малоимущим.
С началом СВО все наши силы сосредоточены на помощи вынужденным переселенцам, новым регионам России. Мы отправляли гуманитарные грузы, помогали с продуктами, одеждой, бытовыми приборами, юридическими вопросами. Мы старались сделать их жизнь лучше, проще, облегчить нелегкое бремя. Сейчас волонтеры «Единой России» и МГЕР помогают семьям мобилизованных, навещают и поддерживают раненых бойцов в госпиталях, наши депутаты и волонтёры ездят на Донбасс и помогают, там, куда больше никто не поедет», - рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.
Глава города добавил, что в городе в детских садах дети мобилизованных посещают учреждения бесплатно, а школьники получают бесплатное горячее питание. Дома культуры организуют мероприятия для детей мобилизованных. В середине декабря в Норд-Экспо детей ожидает детская елка, уже приобретены подарки.
«Люди сплотились вокруг общей беды и это волонтерское движение уже носит системный характер. Люди самоорганизуются и без нас: вяжут, рисуют, собирают гуманитарную помощь. И это движение уже не остановить», - сказал Дмитрий Морев.
Благодарность вручили депутатам областного Собрания фракции «Единая Россия» Александру Фролову, Виктору Заре. Депутаты за счет личных средств установили удобный пандус для семьи, где муж погиб в ходе СВО. В семье растет девочка с инвалидностью, раньше, когда отсутствовал пандус, отец сам спускал дочку с лестницы, когда его не стало, женщине стало это не под силу. Она обратилась в губернаторский центр за помощью, за выполнение просьбы взялись депутаты.
Отмечена благодарностью регионального отделения партии депутат областного Собрания Ирина Фролова. В честь дня рождения партии, она организовали бесплатное массовое катание в ледовом дворце для семей мобилизованных и многодетных семей. Такие социально значимые мероприятия Ирина Фролова проводит на постоянной основе.
Депутат Гордумы Сергей Чанчиков получил поощрение за вклад в партийную акцию «Дети Донбасса-дети России». Депутат пожертвовал средства и закупил вкусные подарки, которые доставит Дед Мороз в ЛНР.
В числе отличившихся волонтеров и организаторов, участников благотворительных акций руководитель регионального отделения Красного Креста Ольга Костель, сотрудник общественной приемной партии Евгения Мартынюк, руководитель Роскомнадзора по Архангельской области и НАО Александр Колодкин.
Запланированными акциями и текущими проектами поделились заместитель волонтерского центра партии Софья Смолина и руководитель регионального отделения МГЕР Мария Валуйских.
«Мы собираем подарки для детей Донбасса, реализуем акцию «Коробка храбрости», буквально сегодня передали 5 пакетов с игрушками для детей с онкозаболеваниями. Ежегодно мы проводим «Елку желаний», где помогаем осуществить детские мечты». Помогаем семьям мобилизованных по хозяйству, взяв на себя часть мужских функций, организуем досуг для их детей, проводим спортивные праздники. Мы поддерживаем социальные НКО. Например, мы установили связь с центром исторических ремесел. Они организовали акцию «Вяжу солдату», в которой мы принимаем непосредственное участие. Собираем пряжу, ткань, помогаем фасовать. Для бойцов-участников СВО важно не только получать теплые вещи, но и чувствовать моральную поддержку, тепло близких и земляков. Поэтому мы проведем серию мастер-классов в школах и подготовим с детьми письма солдатам с новогодними поздравлениями».
В ближайшее время партия совместно с советом ветеранов Ломоносовского округа организует пошив одежды с женами и матерями мобилизованных, чтобы снять с них психологическую нагрузку. Совместно с СГМУ и волонтерами-медиками в регионе будет запущен проект по оказанию психологической помощи и адаптации переселенцам. Партия поможет в приобретении материалов для работы специалистов-психологов.
Около 600 подарков «Единая Россия» подарит детям из онкодиспансера и областной больницы.
«Всех приглашаю присоединиться к нашим акциям. Новый год время чудес и сюрпризов. Давайте создавать волшебство и дарить добро вместе!», - напутствовал Иван Воронцов.