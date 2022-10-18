В Архангельской области "Единая Россия" аккумулирует силу для помощи мобилизованным

На площадке партии собрались участники движения помощи бойцам СВО, членам их семей, вынужденным переселенцам. Речь шла о налаживании связей между всеми участниками процесса и решении общих проблем.
«Мы помогаем не только мобилизованным, но и всем участникам СВО, добровольцам. На сегодняшний день к нам на горячую линию в штаб помощи поступило 1299 заявок на оказание помощи. Из них 1153 решены. В основном это наколоть, привезти дрова, купить лекарства, есть и вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья. На местах, в муниципалитетах тоже есть свои штабы помощи, но пока не все из них работают в полную мощность. Где-то не хватает управленческой гибкости, где-то ресурсов, а где-то просто человеческого отношения. За штаб отвечает глава района, он должен найти помещение, исполнителей. Если в районе не хватает ресурсов, мы готовы помочь средствами благотворительного счета», - рассказал директор Губернаторского центра Максим Арбузов.
Он отметил, что необходимо создать базу имеющихся в наличии у разных организаций предметов первой необходимости, вещей, того, что нужно людям.
«Штабы помощи должны работать в каждом районе в режиме «единого окна», куда человек может получить или принести гуманитарную помощь, воспользоваться консультацией. Это должно быть узнаваемое помещение, с удобной локацией, для людей. Он должен объединять все общественные организации в районе. «Единая Россия» готова подключиться к работе по поиску и ревизии помещений», - добавил руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Иван Новиков.
Красный Крест поделился своей наработанной практикой. Организация имеет свою федеральную круглосуточную линию, регулярно отправляет гуманитарную помощь в новые регионы, курирует 75 вынужденных переселенцев, каждый месяц предоставляет им довольствие.
«Есть огромная потребность, снять тревожность с населения, поддержать морально жен, матерей. Многие начинают паниковать, нагнетают ситуацию по поводу питания, условий проживания у солдат. Понятно, что они живут в условиях фронта, но их кормят, снабжают оружием. Губернатор и его штаб держит эти вопросы под контролем», - рассказала председатель регионального отделения Красного Креста Ольга Костель.
Проректор по воспитательной и социальной работе СГМУ Елена Корниенко предложила включить в работу волонтеров-медиков, организовать медицинские рейды по районам.
«Наши волонтеры готовы оказать первичную медицинскую помощь, снять психологическое напряжение, дать профилактические рекомендации, купить лекарства, померить давление, оказать помощь по дому. Нам необходим только транспорт и маршрут. Мы готовы запустить первую бригаду уже в декабре», - рассказала она.
По итогам встречи договорились, что к решению сложных, юридических вопросов подключится Цент поддержки и защиты граждан «Единой России». Местные отделения партии интегрируются в работу штаба. Похожие встречи для решения общими силами трудноразрешимых задач будут проводиться два раза в месяц. Круг участников расширится. К участию пригласят волонтеров САФУ, волонтеров Победы, студотряды, ОНФ, и автоволонтеров «Единой России».
«Во времена пандемии мы доказали, что можем создать сплоченную команду быстрого реагирования. Нам предстоит повторить тот же путь, объединить наши усилия, ресурсы, человеческий капитал, чтобы удовлетворить по возможности все потребности семей, чьи мужчины сегодня защищают интересы нашей страны», - заключил Иван Новиков.