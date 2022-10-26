Дмитрий Морев презентует новую газозаправочную станцию в Архангельске

Вот как выглядит газозаправочная станция, которая будет обслуживать новые автобусы Архангельска с 1 января 2023 года.
- Подготовка к новой вехе в транспортном обслуживании жителей Архангельска выходит на финишную прямую. По спецзаказу заводы-производители изготавливают автобусы для нашего города. Можно не сомневаться, что это будут абсолютно новые транспортные средства – низкопольные и вместительные. Первая партия автобусов прибудет в город до 10 декабря, и мы проведем тестовую заправку на новой станции. Основной объем ее строительства выполнен, стадия готовности высокая, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Газонаполнительная компрессионная станция для заправки метаноми находится на Талажском шоссе у ТЦ «Метро». Инвестиционный проект реализует компания ООО «Трансгаз», ставшая в 2021 году резидентом Арктической зоны Российской Федерации.
- Было важно синхронизировать все этапы подготовки к транспортной реформе, и сейчас мы видим, что задачу выполнить удается, - подчеркнул заместитель министра транспорта Андрей Голубев.