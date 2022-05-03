"Единая Россия" открывает штаб по контролю за капремонтом школ. Комментирует Сергей Попа

Программа капитального ремонта школ на ближайшие 5 лет увидела свет благодаря поручению Президента РФ Владимира Путина, озвученному на Съезде «Единой России». Реализация программы закреплена в народной программе партии. На федеральном уровне вместе с Общественной палатой «Единая Россия» создала штаб по контролю за реализацией программы.
Директор Ягринской гимназии и член Центра поддержки и защиты граждан «За Дело» Сергей Попа отметил, что обновление затрагивает не только инфраструктуру школ, но и их содержание — благодаря модернизации появляются новые возможности для дополнительного образования детей.
— Такой комплексный ремонт, не ограничивающийся, условно говоря, «покраской стен», необходим, чтобы образовательный процесс можно было реализовать в полной мере, чтобы учащиеся шли «в ногу со временем», — отметил Сергей Попа. — Родители, педагоги, дети и активисты — многие обращались с такой просьбой, это народный проект. Стоит задача — чтобы в каждой школе появились театральные студии, спортивные секции. Пусть у ребят будет выбор по интересам.
«Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. В рамках спецпроекта запускается обсуждение, которое поможет определить, что нового нужно для каждой конкретной школы — и каждый может напомнить о своем общеобразовательном учреждении, если оно еще не стало участником программы капремонта.
— Наконец-то дети включены в дизайнерские решения, а учителя-предметники могут рассказать о том, как стоит лучше оборудовать и оснастить класс — прежде такой вовлеченности в ремонт не наблюдал, — подытожил Сергей Попа. — Это логично, ведь главные адресаты этого ремонта — наши дети и их педагоги, а значит, в первую очередь их мнение и должно учитываться при проектировании.