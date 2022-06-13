Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области началась подготовка к "Диктанту Победы". И прочие мероприятия

Актуальные вопросы обсудили на заседании регионального оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа».

Проведение в регионе Всероссийской акции «Диктант Победы» состоится уже 3 сентября. В 2019 году в Архангельской области было только 3 площадки проведения диктанта, в этом году будут работать более 300 площадок. Можно принять участие в акции и онлайн: зарегистрироваться необходимо на сайте проекта диктантпобеды.рф.

«Акция «Диктант Победы» - не только повод проверить свои знания, она должна стать символом нашего единения, сплочения в это непростое время», — уверен секретарь Северодвинского отделения «Единой России», первый заместитель Губернатора Архангельской области — председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Установка стелы «Северодвинск – город трудовой доблести» в городе корабелов станет еще одним важным событием: объект появится в зелёной зоне на проспекте Труда между улицами Первомайской и Карла Маркса. Открытие стелы планируется летом 2023 года – в год 85-летия со дня основания Северодвинска.

«Стела станет важной патриотической доминантой, новым местом притяжения в городе, внесет вклад в патриотическое воспитание. На пилонах разместятся декоративные вставки, которые поведают о военных годах», - рассказал активист Центра «За дело» Игорь Годзиш.

Алексей Алсуфьев дал поручение администрации Северодвинска до 10 ноября сформировать заявку в Минстрой РФ на участие в конкурсе по финансированию проектов благоустройства этой территории.

Член рабочей группы Центра «За дело» Константин Рындин выступил с предложением: провести в городе патриотический форум «За дело». Напомним, по инициативе губернатора Архангельской области, секретаря реготделения «Единой России» Александра Цыбульского заработал Центр поддержки и защиты граждан «За дело».

«Первой ласточкой» стала установка в каждом округе кубов для сбора предложений «За дело». В неделю мы получали, обрабатывали и передавали в администрацию Северодвинска до 1000 предложений горожан. Стало ясно – формат не просто востребован, он требует развития», - рассказал Константин Рындин.

«Сегодня городское движение «За дело» жители Северодвинска уже называют хорошим «заделом» на будущее. За время работы Центра родился новый план действий. В него вошли самые оперативные, актуальные, жизненно необходимые задачи, которые сегодня ставят горожане», - подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Как ожидается, форум «За дело» состоится в городе уже в начале сентября.

31 август 11:29 | : Политика

Главные новости


Восстание в Онеге. Камо грядеши. И другие вести из Северной Области
Скоро в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20