В Архангельской области началась подготовка к "Диктанту Победы". И прочие мероприятия

Актуальные вопросы обсудили на заседании регионального оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа».
Проведение в регионе Всероссийской акции «Диктант Победы» состоится уже 3 сентября. В 2019 году в Архангельской области было только 3 площадки проведения диктанта, в этом году будут работать более 300 площадок. Можно принять участие в акции и онлайн: зарегистрироваться необходимо на сайте проекта диктантпобеды.рф.
«Акция «Диктант Победы» - не только повод проверить свои знания, она должна стать символом нашего единения, сплочения в это непростое время», — уверен секретарь Северодвинского отделения «Единой России», первый заместитель Губернатора Архангельской области — председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
Установка стелы «Северодвинск – город трудовой доблести» в городе корабелов станет еще одним важным событием: объект появится в зелёной зоне на проспекте Труда между улицами Первомайской и Карла Маркса. Открытие стелы планируется летом 2023 года – в год 85-летия со дня основания Северодвинска.
«Стела станет важной патриотической доминантой, новым местом притяжения в городе, внесет вклад в патриотическое воспитание. На пилонах разместятся декоративные вставки, которые поведают о военных годах», - рассказал активист Центра «За дело» Игорь Годзиш.
Алексей Алсуфьев дал поручение администрации Северодвинска до 10 ноября сформировать заявку в Минстрой РФ на участие в конкурсе по финансированию проектов благоустройства этой территории.
Член рабочей группы Центра «За дело» Константин Рындин выступил с предложением: провести в городе патриотический форум «За дело». Напомним, по инициативе губернатора Архангельской области, секретаря реготделения «Единой России» Александра Цыбульского заработал Центр поддержки и защиты граждан «За дело».
«Первой ласточкой» стала установка в каждом округе кубов для сбора предложений «За дело». В неделю мы получали, обрабатывали и передавали в администрацию Северодвинска до 1000 предложений горожан. Стало ясно – формат не просто востребован, он требует развития», - рассказал Константин Рындин.
«Сегодня городское движение «За дело» жители Северодвинска уже называют хорошим «заделом» на будущее. За время работы Центра родился новый план действий. В него вошли самые оперативные, актуальные, жизненно необходимые задачи, которые сегодня ставят горожане», - подчеркнул Алексей Алсуфьев.
Как ожидается, форум «За дело» состоится в городе уже в начале сентября.