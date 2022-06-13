Депутаты АрхГорДумы решили: дворникам быть

В эти часы в столице Поморья проходит 40-я внеочередная сессия Архангельской городской Думы.
Уже решены два ключевых вопроса.
Первый: утверждено создание новой муниципальной структуры «Чистый город», которая непосредственно будет отвечать за состоянием и уборкой улиц и дворов.
Также возрождается институт муниципальных дворников, о чем не единожды говорил градоначальник Дмитрий Морев. В обязанности мастеров метлы и лома будут входить:
На содержание новой армии муниципальных служащих из городского бюджета будет уходить по 100 млн руб. ежегодно.
Второй: в кадровое расписание администрации Архангельска возвращена должность заместителя главы города по социальным вопросам. Уже известно, что ее займет Нина Филимонова, ранее работавшая на позиции зам руководителя аппарата горадмина.