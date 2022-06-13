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Депутаты АрхГорДумы решили: дворникам быть

В эти часы в столице Поморья проходит 40-я внеочередная сессия Архангельской городской Думы.

Уже решены два ключевых вопроса.

Первый: утверждено создание новой муниципальной структуры «Чистый город», которая непосредственно будет отвечать за состоянием и уборкой улиц и дворов.

Также возрождается институт муниципальных дворников, о чем не единожды говорил градоначальник Дмитрий Морев. В обязанности мастеров метлы и лома будут входить:

  • организация благоустройства и озеленения;
  • скос, стрижка травы и кустарников;
  • уборка опавшей листвы;
  • уборка мусора с территорий в пределах зоны ответственности, содержание в чистоте тротуаров, очистка урн по мере накопления мусора;
  • содержание в эстетичном виде различных памятников;
  • работы по устранению гололёда на пешеходных дорожках в пределах зоны ответственности.

На содержание новой армии муниципальных служащих из городского бюджета будет уходить по 100 млн руб. ежегодно.

Второй: в кадровое расписание администрации Архангельска возвращена должность заместителя главы города по социальным вопросам. Уже известно, что ее займет Нина Филимонова, ранее работавшая на позиции зам руководителя аппарата горадмина.

30 август 12:28 | : Политика

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