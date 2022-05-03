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Ирина Фролова: "В объекты культуры Каргопольского округа вложено 65 млн рублей"

Координатор партпроекта «Культура малой родины» рассказала о ходе ремонтных и строительных работ.

Так, в рамках нацпроекта «Культура» идет капитальный ремонт здания Лядинского сельского клуба в деревне Дудкинская Каргопольского округа. Клуб является центром притяжения и проведения досуга местных жителей. Работы на объекте стартовали ещё в апреле и должны закончиться уже в сентябре.

На данный момент выполнены заливка фундамента, демонтаж обшивки стен, цоколя и конструкции крыши, трех деревянных крылец и отделки стен, выравнивание стен, монтаж стропил и черного пола.

«Сегодня участие муниципалитетов в национальном проекте дает возможность кардинально обновлять культурные и социальные учреждения, даже в таких отдаленных и небольших поселениях. Всего на проект было выделено более 17 миллионов рублей. Кроме того, в этом году в Каргопольском округе возводится новый сельский дом культуры на 100 мест в деревне Ватамановская», – рассказала депутат Архангельского областного собрания депутатов Ирина Фролова (фракция «Единая Россия»).

Ещё один важный объект округа – проведение ремонтно-реставрационных работ в центре народных ремесел «Берегиня». Здание, известное как дом купца Вешнякова начала 19 века и являющееся объектом культурного наследия регионального значения, пострадало от пожара в апреле 2019 года. Средства на его восстановление были выделены из областного бюджета после обращения главы Каргопольского округа Натальи Бубенщиковой к Губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому.

В настоящее время смонтирована система отопления, продолжаются работы по штукатурке и ремонту кирпичной кладки здания.

Модернизация муниципальных библиотек, домов культуры и муниципальных музеев один из пунктов народной программы партии «Единая Россия».

28 июль 12:59 | : Политика / Экономика

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