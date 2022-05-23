Александр Донской опять набедокурил в Москве

О задержании бывшего мэра Архангельска, успешного бизнесмена в сфере нетрадиционных развлечений и фрика в душе Александра Донского сообщало агентство ТАСС.
Донской был доставлен в одно из столичных отделений полиции после несанкционированного автопробега дорогостоящих автомобилей (который вполне могли принять за закамуфлированный антивоенный митинг – предположение редакции ИА RUSNORD). Нечто подобное он уже устраивал весной 2017 года на Ferrari в торговом центре Москвы. Впрочем, в данном случае экс-чиновник фигурирует как рядовой участник «парада выпендрежников» (в гонке участвовали Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II).
Свое личное участие Донской отрицает («просто мимо проходил») и жалуется из окна узилища, что ему «не дают попить». При этом выглядит довольным… о нем опять пишут.
О тлетворном влиянии примера бывшего архангельского градоначальника и несостоявшегося кандидата в президенты на неокрепшие мозги и души подрастающего поколения читайте здесь.