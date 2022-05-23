Архангельские единороссы отметили 20-летний юбилей отделения партии автопробегом

В Архангельске на главных улицах города сегодня можно было наблюдать несколько десятков машин с флагами России и «Единой России». Масштабным автопробегом Архангельское отделения партии решило отметить круглую дату. Ровно 20 лет назад было образовано городское отделение «Единой России». Более 20 автомобилей приняло участие в автопробеге.
К автопробегу присоединился и секретарь Архангельского отделения партии Иван Воронцов. Он отметил, что акция посвящена не только праздничному событию, но таким образом активисты «Единой России» выражают свою поддержку российским военнослужащим, исполняющим свой воинский долг по защите мирного населения на Донбассе.
«Сегодняшняя дата – значимое событие для всего актива местного отделения. За эти годы было сделано многое. Мы создали сеть первичных отделений в каждом дворе, открыли свои общественные приемные в каждом округе. Помогаем ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям и нуждающимся. Проводим социальные акции, субботники. В период пандемии мы сплотились помогали больницам, врачам, пациентам. Собираем гуманитарную помощь и школьные принадлежности. Но самое главное, местное отделение развивается, отвечает на современные вызовы с учетом общей политической ситуации.
Как раз сейчас в эти непростые времена мы объединились вокруг Президента и поддерживаем его решения и нашу армию. Мы собираем финансовую и гуманитарную помощь ЛДНР, посещаем беженцев и раненых военнослужащих, собираем книги для детей Донбасса. Этот автопробег мы посвящаем и нашим бравым бойцам, сражающимся на Украине», - рассказал Иван Воронцов.
Проехав по улицам города, на площадке у торгового центра «Макси» колонна машин выстроилась в символичные буквы ЕР.