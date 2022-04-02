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Северодвинцы узнали всё о своих дорогах, транспорте и парковках

Активист Центра поддержки и защиты граждан «За Дело» Вячеслав Данилов провел прием северодвинцев. В основном неравнодушные активисты обращались с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения.

Пожилой мужчина, член СНТ «Космос», пожаловался на то, что уже два года автобусы, следующие по маршруту № 101, работают по «сокращенной» схеме — довозят членов СНТ только до магазина. От него до своих участков многим дачникам нужно идти пешком еще два километра.

— Идут старики, их обгоняют машины, грузовики, — рассказал пенсионер. — А автобус дальше не идет. Это очень неудобно и тяжело.

Вячеслав Данилов направил обращение в комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска.

— Надо выяснить причину, по которой изменился муниципальный маршрут, — подчеркнул активист. — Может, его сократили, ошибочно решив, что в тех двух километрах нет надобности, может, есть другие причины. Надеюсь, сможем продлить маршрут № 101 до самых участков. Если этого по какой-то причине сделать нельзя, рассмотрим другие пути решения этой проблемы. Беру вопрос на свой контроль.

Жители острова Ягры жалуются на неудобства, возникающие из-за работ по благоустройству сквера за НТЦ «Звёздочка»: по дорожкам невозможно пройти, а ведь именно здесь пролегают маршруты жителей микрорайона к вахтам АО «ЦС «Звёздочка», к автобусным остановкам на площади Просянкина, к медико-санитарной части и другим социальным объектам.

— Я постоянно общаюсь с представителями подрядной организации и с заказчиком работ — комитетом ЖКХ, ТиС городской администрации, — отметил Вячеслав Данилов. — Продвижение есть: уже отсыпан щебень, устроены электрические коммуникации, установлен бордюрный камень. Можно приступать к работам по укладке плитки и асфальта, но подрядчик ищет доступный по цене асфальт, так как он сильно подорожал за последнее время. Переговорю с городской администрацией, чтобы понять, кому и в чем нужна помощь, чтобы ускорить работы в сквере.

Вячеслав Данилов проконсультировал горожан и по вопросам организации придомовых парковок.

— Сначала надо обратиться в управляющую организацию с просьбой указать места, пригодные для парковок, — рассказал член Центра. — После нужно устроить общее собрание, на котором принимается решение о создании парковки, обсуждается вопрос стоимости ее строительства, определяются источники финансирования.

Личные приемы в Центре поддержки и защиты граждан «За Дело» проходят по средам с 17:00 до 19:00 и по субботам с 12:00 до 15:00. Активисты Центра — члены рабочих групп — отвечают на вопросы жителей, принимают предложения по развитию городских территорий и готовы вместе с неравнодушными северодвинцами искать и находить варианты решения городских проблем.

04 август 16:38 | : Политика

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