Юг Архангельской области: новая жизнь в рамках программы "Единой России"

Вельский район в рамках мониторинга реализации народной программы «Единой России» посетил руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия».
Руководитель исполнительного комитета партии «Единая Россия» Иван Воронцов совместно с главой Вельского района Андреем Гуляевым и председателем Собрания депутатов Вельского района Татьяной Абрамовой осмотрели ход работ по капитальному ремонту Усть-Вельской школы №23 и общественной территории «Аллея Карпеченко».
На сегодняшний день в Вельске капитальный ремонт проводится в трёх школах - №2, 11, 23. Для этих целей из бюджета выделено более 180 млн рублей. Программа «Модернизация школьных систем образования» по капремонту школ была предложена «Единой Россией» и разработана по поручению Президента РФ. Комплексный ремонт зданий выполняется за счет федеральных средств на условиях софинансирования с регионом.
В школе №23 перекрыта кровля, проведено устройство «черновых» полов, сделана отделка стен. Строители начали прокладку инженерный сетей, монтаж приборов отопления, навесных потолков. На этой неделе также начнут монтировать двери и укладывать плитку в санузлах.
Работы идут в соответствии со всеми сроками, и подрядчики обещают закончить капитальный ремонт к началу учебного года. Для этого расширяют штат персонала и привлекают новых работников, чтобы за месяц завершить основные работы. Однако есть небольшие опасения, что к 1 сентября школьная столовая не будет работать, пока идёт наладка оборудования. И в этом случае глава района, депутатский корпус и родительское сообщество сошлись в одном мнении – пусть столовую откроют позже, но работы будут выполнены качественно.
Для местных жителей эта школа имеет большое значение. На территории сельского поселения «Муравьевское», где расположена школа, 79 участков предоставлено для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. И за последние годы в поселении наблюдается демографический рост населения.
Однако ныне существующая школа уже сейчас не способна принять всех учащихся, и занятия проводятся в две смены. Для решения этой проблемы администрацией района планируется построить новую школу на 320 мест. Главное управление капитального строительства региона заключило договор на получение заключения технологического ценового аудита на обоснование инвестиций под строительство школы. После определения цены проекта будет заключен договор на проектирование и строительство.
Вторым объектом мониторинга реализации народной программы «Единой России» стала общественная территория «Аллея Карпеченко» - победитель рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» прошлого года. Данная территория была названа в честь вельчанина, ученого-генетика Георгия Карпеченко. Для реализации этого объекта было выделено финансирование в размере более семи миллионов рублей.
Ранее здесь уже были высажены рябины, но территория нуждалась в преображении. В настоящее время выложены пешеходные дорожки, смонтировано современное освещение и установлен арт-объект. Кроме того, по просьбе местных жителей рядом с домом №100 на улице Октябрьской оборудуют парковку. Изначально она не была предусмотрена проектом, но городская администрация пошла навстречу вельчанам и внесла в документы изменения.
Кроме этого, на аллее Карпеченко планируется высадить розы, чубушник и спиреи. Также для комфорта жителей на всей территории смонтируют современное наружное освещение. Согласно контракту, завершить работы на территории должны до 1 сентября.
«Безусловно, эта территория станет новой зоной притяжения для местных жителей и гостей города. Все работы ведутся в плановом порядке, и подрядчики обещают сдать общественную территорию в срок.
В целом, после мониторинга остались позитивные впечатления. Работы проводятся в соответствии со всеми стандартами и в заявленные сроки. Народная программа «Единой России» реализуется, и видны результаты её деятельности – наш регион развивается, и становится лучше из года в год», - прокомментировал Иван Воронцов.