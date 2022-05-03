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Как живет Коряжма? Хорошо живет...

Руководитель исполкома реготделения партии «Единая Россия» Иван Воронцов и депутат областного собрания Ольга Порошина посетили Коряжму.

Главная задача рабочей поездки - мониторинг реализации народной программы «Единой России».

Первым пунктом визита стала общественная территория между школой №6 и д. 22 по ул. им. А.Г. Глейха. До нынешнего года эта территория представляла собой пустырь с большим искусственным водоёмом посередине, откуда в своё время добывали песок. Но так как не велось должного содержания, этот пруд со временем зарос травой, а нерадивые жители выбрасывали сюда различный крупногабаритный мусор.

Однако местная молодёжь ещё с 2018 года обратила внимание на эту территорию. Своими силами активисты проводили здесь субботники – расчищали прибрежную полосу от мусора, выкашивали траву. А также вышли с инициативой благоустроить эту общественную территорию.

Администрация города поддержала начинания молодёжи, разработала проект благоустройства и вынесла его на всеобщее голосование в рамках программы  «Формирование комфортной городской среды». Поддержали инициативу молодёжи и жители Коряжмы – проект стал победителем в конкурсе, а значит, территория будет благоустроена.

Уже сейчас здесь активно ведутся работы. В рамках первого этапа на этой территории планируется очистка водоёма спецтехникой, выкорчевка кустарников, устройство тротуарных дорожек, линий торшерного освещения и установка малых архитектурных форм. Что интересно - в дополнение к проекту предусмотрены домики для уточек, которые живут на этом водоёме.

Работы по комплексному благоустройству будут вестись несколько лет, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это станет новой точкой притяжения для местных жителей. Благоустройство территории создаст условия для развития природного комплекса, как центра семейного отдыха в новой части города.

Также, в ходе рабочей поездки Иван Воронцов и Ольга Порошина проверили  ход капитального ремонта школы №4.  К настоящему времени завершены внутренние работы, и проводится по ремонт фасада, отмостки и цоколя здания, а также входных групп. Следующим этапом планируется благоустройство пришкольной территории.

Большое внимание в Коряжме уделяется и вопросу безопасности пешеходных переходов вблизи детских учреждений. В рамках мониторинга посетили один из объектов – пешеходный переход возле детского сада. Здесь по проекту планируется установка леерных ограждений, светофора Т-7, а также монтаж искусственной неровности.

«В целом, город оставил достаточно приятные впечатления – повсеместно идут улучшения, благоустраиваются общественные территории, ремонтируются школы, дороги, строится ледовый дворец. И знаете, когда происходят такие масштабные изменения, то это внушает надежду, что больше молодёжи решат остаться и работать во благо своей малой родины», - отметил Иван Воронцов.

17 август 12:43 | : Политика

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