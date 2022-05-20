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Активист Центра "За Дело" ответил на вопросы северодвинских дачников

Активист рабочей группы Центра поддержки и защиты граждан «За Дело» Юрий Кравченко провел прием горожан.

С проблемой обратился участник садово-некоммерческого товарищества «Север» Александр Сюзев. Он рассказал, что в СНТ «Север» в 2018 году председателем незаконно стал некий Александр Адаев, и члены товарищества с этим не согласны — они хотят провести собрание и выбрать нового председателя. Адаев не дает гражданам доступ к реестру, с помощью которого они смогли бы оповестить всех членов СНТ о собрании и выборах. Есть даже решение суда, который обязал судебных приставов забрать у Александра Адаева реестр, но ситуация не решилась: никто его не может найти. У дачников есть свой кандидат на должность председателя, — но, по закону, без реестра они не могут провести выборы.

— С этой проблемой надо разбираться поступательно, — отметил Юрий Кравченко. — Если у местной не хватает рычагов, можно попробовать привлечь федеральные СМИ, чтобы возник широкий общественный резонанс. Я запомню ваш вопрос и буду искать пути его решения.

Северодвинцы обратились с жалобой на нехватку парковочных мест во дворах. По их словам, машины в городе негде ставить; да, надо беречь газоны и деревья во дворах, но автомобилей не становится меньше — и с этим тоже надо что-то делать.

— Парковки — это одна из самых больших проблем города корабелов, — согласился Юрий Кравченко. — Необходимо продумывать их и при строительстве новых жилых комплексов, и обустраивать в старых районах. Посмотрим, что можно сделать.

В Центр «За Дело» ежедневно поступают вопросы и предложения от неравнодушных горожан. Большинство пожеланий и просьб связаны с благоустройством городских пространств и придомовых территорий. Активисты продолжают выезжать во дворы города, чтобы на месте разобраться с ситуацией и найти решение самых разных проблем.

19 август 18:25 | : Политика

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