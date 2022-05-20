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Котласский депутат-коммунист «настучал» на северодвинскую активистку

Северодвинский городской суд оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданскую активистку Марию Крейтор по статье о «дискредитации использования Вооружённых Сил Российской Федерации».

Судебное заседание проходило с участием слушателей — группы поддержки активистки. С перерывами процесс занял около четырёх часов. Многие ходатайства стороны защиты были отклонены.

В вину Марии ставили два комментария и один пост на личной странице «ВКонтакте», где активистка назвала происходящее в соседней независимой стране своими словами, не совпадающими с официальной трактовкой происходящих на Украине событий. Лингвистическая экспертиза по ним отсутствует, но в материалах дела были найдены показания депутата муниципального совета Котласа от КПРФ Сергея Алышева, который изложил сотрудникам полиции следующее:

«Я считаю, что данный комментарий дискредитирует действия Вооружённых сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции на территории Украины, а также вносит разлад в обществе и общественном мнении».

Примечательно, что оба фигуранта скандала еще недавно вместе боролись против строительства в Ленском районе мусорного полигона. Вот так людей разводит политика….

«Но кто-то же написал четыре миллиона доносов» (С. Довлатов).

18 август 09:34 | : Политика / Скандалы

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