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Активисты Центра «За Дело» рассказали о градостроительной политике Северодвинска

Председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов и член рабочей группы Центра поддержки и защиты граждан «За Дело» Игорь Годзиш приняли участие в брифинге по вопросам градостроительной политики в Северодвинске. В разговоре также участвовал начальник управления градостроительства и земельных отношений городской администрации Максим Туфанов.

Сегодня строительство в Северодвинске идет по четырем направлениям: на земельных участках, которые находятся в частной собственности, на арендованных участках, реализуются масштабные инвестиционные проекты и новое направление — комплексное развитие территории.

— В соответствии с уставом города Совет депутатов Северодвинска наделяет городскую администрацию правом на разработку и заключение инвестиционных контрактов, — рассказал Михаил Старожилов. — Каждый такой проект предполагает строительство не только домов, но и обустройство социальной инфраструктуры. Это детский сад, фондохранилище для музея, социальные квартиры. Конечно, город дает льготные условия таким объектам. В этом взаимовыгодном сотрудничестве есть принцип инвестирования.

Игорь Годзиш отметил, важно не просто строить новое жилье, но и делать городскую среду более комфортной для жителей Северодвинска.

— Концепция «Двор без машин» в новых жилых комплексах позволяет освободить всю придомовую территорию для детских площадок и мест для общения, — рассказал Игорь Годзиш. — Когда инвесторы выходят с предложениями о строительстве новых домов, мы должны продумывать и такие вещи. Это, конечно, стоит немалых денег, но мы можем узнать мнение людей по этому вопросу.

Михаил Старожилов привел хороший пример обустройства городских территорий по запросу местных жителей – это Приморский парк. Сегодня здесь появилась прекрасная прогулочная и игровая зоны для детей и взрослых. Развитие парка продолжится.

— Наша задача — сделать так, чтобы таких зон отдыха было как можно больше, — подытожил Михаил Старожилов. — Тогда наш город будет становиться комфортным для людей разных поколений.

Генеральный план города утвердили в новой редакции в декабре 2021 года, а правила землепользования и застройки — в феврале 2022 года. Это основные документы, которые определяют градостроительное зонирование и планирование территорий, а значит, и векторы развития города. Оба документа прошли через фазу общественных обсуждений. Город останется в тех же границах.

10 август 15:51 | : Политика

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