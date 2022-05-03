Проблему автобусных перевозок в Архангельске возьмет на контроль "Единая Россия"

Руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов встретился с начальником отдела транспорта и связи администрации Архангельска Дмитрием Антонов.
Поводом для встречи послужило обращение архангелогородки в региональную общественную приёмную «Единой России». По словам заявительницы, после 21 часа практически невозможно уехать на автобусе маршрута №9.
«Сейчас лето, хорошая погода. Жители всех округов Архангельска приезжают в центр города, чтобы погулять на набережной, насладиться уходящими белыми ночами на Красной Пристани, провести здесь время со своими родными и близкими. Но зачастую такие прогулки слишком дорого обходятся для жителей отдалённых округов. Если перевозчики не вышли на вечерний рейс, то людям приходится добираться на такси. И вместо 34 рублей, они вынуждены платить по 350. Хотя по расписанию автобус должен быть, и люди на это надеются», - подчеркнул Иван Воронцов.
Как пояснил начальник отдела транспорта и связи администрации Архангельска Дмитрий Антонов, проблема нерегулярности выхода автобусов на рейс наиболее остро возникает именно в летний период времени. В результате того, что многие люди уезжает на лето из города и пассажиропоток уменьшается, перевозчикам становится экономически невыгодно выполнять все маршруты.
«Сейчас в межсезонье перевозчики сократили количество автобусов на маршрутах №3, 9 и 31. Но даже с учётом этого, перевозки не окупаются. Субподрядчики также не соглашаются выходить на эти маршруты, понимая их убыточность. Потому что если утром люди едут на работу, и вечером возвращаются с неё, то в это время автобусы забиты практически битком. А вот после 20 часов едут всего человек 10. Если взять тот же девятый маршрут, с их логистическим плечом, затраты на одно только топливо составляют 750 рублей за рейс. А заработают за это 340 рублей. Перевозчикам получается дешевле заплатить штраф, чем выпустить автобус в рейс», - рассказал Дмитрий Антонов.
По словам начальника отдела транспорта, решение проблемы видят в увеличении штрафных санкций за каждый невыполненный рейс. Причём сумма штрафа будет увеличиваться в зависимости от времени суток. После 20 часов заплатить придётся больше.
«13 июля у нас закончились действующие договора с перевозчиками, и мы заключили временные прямые контракты до конца августа. На эти цели из бюджета было выделено порядка 32 миллионов рублей. Сейчас будут проводиться конкурсные процедуры на заключение новых договоров по 44-ФЗ и уже с сентября автобусы поедут по новым правилам. Штраф за каждый невыход на рейс будет составлять около 1000 рублей», - отметил Дмитрий Антонов.
Также, он подчеркнул, что в случае срыва перевозок, с организацией расторгнут контракт, и она будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Эта мера также предполагает наложение штрафных санкций и удержание суммы обеспечения заявки. Таким образом, невыход на рейс для перевозчиков будет предполагать потери намного больше, чем проезд автобуса даже без единого пассажира.