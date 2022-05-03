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Чиновники, не спать! Депутаты АрхГорДумы за неделю

В последние дни летней жары (ну, а сколько можно?!) народные избранники столицы Поморья попинали сотрудникам администраций по поводу их нечуткого отношения к проблемам архангелогородцев.

Так, Петр Ватутин («Справедливая Россия») встал на защите жителей острова Хабарка, которые устали от своего замусоренного причала, который отвечает за бесперебойную связь с Большим городом.

Проблема в том, что там с мая месяца не убирается наносной речной песок и другой мусор, как природного, так и рукотворного происхождения. Кроме того, в давно нечищенной ливневке постоянно скапливается дождевая вода. Ну и прочие раздражающие факторы.

Островитяне обратились с жалобой к депутату – «доколе?!». И депутат отреагировал, направил запрос в администрацию Соломбальского округа с просьбой принять меры и обязать подрядчика выполнять свою работу. 

Петр Ватутин (возмущенно):

- Поддерживать порядок на причале должен подрядчик, который за свою работу получает бюджетные деньги. Только никакой работы пока не видно. Спрашивается: за что тогда подрядчик получает деньги, куда идут бюджетные средства? Если в ближайшее время причал не приведут в порядок, буду обращаться в прокуратуру, чтобы надзорные органы проверили исполнение условий контракта и расходование бюджетных средств.

Ждем реакции, исполнительная власть просто обязана прислушиваться к законодательной.

В свою очередь, депутат от «Единой России» Михаил Федотов борется за возвращение 63-го автобусного маршрута на дороги Маймаксы.

12 июля перевозчик прекратил работу на маршруте № 63 «Улица Малиновского – Порт Экономия». Это единственный маршрут, который связывает Маймаксу и Сульфат. Поэтому многие жители Маймаксанского округа оказались лишены возможности добираться в поликлинику № 6 (к ней прикреплён округ депутата) и на работу.

Михаил Федотов направил запрос в профильное ведомство Администрации Архангельска: 

- Согласно ответу, перевозчик отказался от дальнейшей работы без дополнительного финансирования. Мол, пассажиров ездит немного, маршрут убыточный. И, как уверяют чиновники, переговоры с другими перевозчиками тоже не дали результата – никто не согласился выйти на этот маршрут. 

На взгляд депутата, к этой проблеме нельзя подходить чисто с экономической точки зрения «выгодно-убыточно». Всё-таки маршрут, на котором жители целого округа добираются в больницу, имеет большое социальное значение. 

- Требовалось найти средства для обеспечения его бесперебойной работы. По крайней мере, до тех пор, пока на маршрут не выйдет новый перевозчик. Однако этого сделано не было.

В ответ на депутатский запрос в администрации Архангельска сообщили, что в бюджете заложены деньги на осуществление перевозок на маршруте № 63 с 1 января 2023 года. На эти цели (в расчёте на год) потребуется 13,5 млн. рублей.

Однако Михаила Федотова заявленные сроки не устраивают, и он требует от городских чиновников скорейшего решения транспортной доступности для опекаемых им маймаксанцев.

Кстати, август традиционно считается самым отпускным месяцем. Так что не обессудьте на краткость новостей.

06 август 09:30 | : Политика

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