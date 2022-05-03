Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: Для Фактории готовим новый спортобъект

О планах по улучшению качество жизни в одном из окраинных районов Архангельска рассказал глава городской администрации:

- На Фактории в этом году установим большую спортивную площадку. Мы приняли участие в областном конкурсе, победили и получили финансирование на создание спортобъекта. Знаю, что в данном районе острая нехватка территорий для отдыха, тренировок, прогулок, поэтому именно его заявили на конкурс.

Проект большой и рассчитан на два этапа. Первый реализуем уже в этом сезоне – подрядчик определен буквально вчера и в августе приступит к работе.

На пустыре в районе улиц Почтовый тракт и Кононова обустраиваем дорожки для прогулок, где можно будет кататься на самокатах или скейтах. Тренироваться жители смогут на воркаут-площадке, отдыхать на скамейках, играть за теннисным столом. Прорезиненное покрытие появится уже в этом году, а в следующем планируем установить ограждение, современные тренажеры и баскетбольную стойку.

05 август 10:58 | : Политика

Главные новости


Бунт в Топсе. Рабочие батальоны. Роман Писахова. И другие вести из Северной Области
Окрошка, которую вы еще не пробовали

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (68)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20