Дмитрий Морев: Для Фактории готовим новый спортобъект

О планах по улучшению качество жизни в одном из окраинных районов Архангельска рассказал глава городской администрации:
- На Фактории в этом году установим большую спортивную площадку. Мы приняли участие в областном конкурсе, победили и получили финансирование на создание спортобъекта. Знаю, что в данном районе острая нехватка территорий для отдыха, тренировок, прогулок, поэтому именно его заявили на конкурс.
Проект большой и рассчитан на два этапа. Первый реализуем уже в этом сезоне – подрядчик определен буквально вчера и в августе приступит к работе.
На пустыре в районе улиц Почтовый тракт и Кононова обустраиваем дорожки для прогулок, где можно будет кататься на самокатах или скейтах. Тренироваться жители смогут на воркаут-площадке, отдыхать на скамейках, играть за теннисным столом. Прорезиненное покрытие появится уже в этом году, а в следующем планируем установить ограждение, современные тренажеры и баскетбольную стойку.